Uusittu Impivaaran uimahalli täyttää kuusi vuotta – vaikeuksista huolimatta jo yli kolme miljoonaa kävijää

Impivaaran uimahallin avaamisesta peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen tulee tämän viikon keskiviikkona kuluneeksi kuusi vuotta. Kuuden vuoden aikana uimahallissa on käynyt yli kolme miljoonaa asiakasta.

– Viime vuosi oli Impivaaralle lähes yhtä menestyksekäs kuin edellinenkin, sillä asiakkaita kertyi 550 000. Uimareita ja kuntosaliharjoittelijoita on päivittäin keskimäärin 2 000 ja vilkkaimpina viikkoina noin 16 000, Turun kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Kaupungin mukaan uimahallin juhlapäivää vietetään työn merkeissä, mutta juhlan ja olympialaisten kunniaksi vesijumpat vedetään Suomi-teemalla.

– Kisoja näytetään muutenkin mahdollisuuksien mukaan allashallin näyttötaululla, joten urheilun ystävät voivat nauttia kisoista myös vedestä tai kuntosalilta käsin, kaupunki kertoo.

Synttäreiden kunniaksi järjestetään myös nimikisa, jossa etsitään perheallas Simeonin reunalla olevalle mustekalalle nimeä. Kilpailuun voi osallistua uimahallissa 14.–21. helmikuuta. Palkintona arvotaan yksi lasten ja yksi aikuisten ranneke, joihin on ladattu kymmenen sisäänpääsykertaa.

Vaikka Impivaaran uimahallin suosio on pysynyt tasaisena peruskorjauksen jälkeen, ongelmiakin on ollut. Kärsitty on ainakin laattojen pettäneistä saumauksista, altaiden teräsrakenteiden ruostumisesta, kylmäaltaan teknisistä vioista kuin sisäilmaongelmistakin. Lisäksi yksi asiakas on saanut sähköiskun hierovan vesisuihkun käynnistyskytkimestä ja peseytymistilojen hanoista on tullut ajoittain lähes kiehuvaa vettä.

Katso videoilta tunnelmia Impivaaran uimahallista kuuden viime vuoden ajalta:

Impivaaran uimahalli otettiin koekäyttöön 26.1.2012

Impivaaran uimahalli avautui yleisölle 14.2.2017