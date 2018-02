Nousiaisten runkoverkon huuhtelu jatkuu – valmista vasta maanantaina

Onneksi on vältytty kuntaliitoksilta

No mutta nyt asiat mittasuhteisiin. Onneksi kuitenkin on vältytty kuntaliitoksilta. Tärkeintä on ollut säilyttää kunnan itsenäisyys. Nyt Nousiainen on asukasluvultaan pienempi ja hallinnoltaan kepulaisempi kuin mikään naapureistaan, ja veroprosentti suurempi kuin millään naapureilla. Kulkutaudit vaivaavat. Seuraavaksi vesimaksu pompsahtaa ylös ja kiinteistöjen arvot romahtaa alas.



Mutta on se vaan hienoa kun vesi- ja muutkin asiat hoidetaan hienosti, noustelaisella osaamisella joka on maailman parasta!

Ei siinä tarvita naapurikuntia, ei Turkua eikä EU:ta. Vireä vehreä Nousiainen.

