Epäoikeudenmukaista, jyrähtää työoikeuden professori Christian Ottin kohtelusta – "Hänen olisi pitänyt antaa ainakin yrittää"

Vast: Todellakin!

Kiitos. Kirjoituksesi kuvaa aika hyvin oikeasti elettyä ja koettua elämää Suomessa, mutta kuka alkoi sitä muuttamaan?

Kansalaisten yleissivistys on romahtanut ja "elämän realiteettien kauhistelua" harrastetaan demokratian pelisääntötkin unohtaen.

Miituu kuvaa karmivalla tavalla kaksinaismoralismia ja demokratian pelisääntöjen unohtamista.

Hulluinta on, että nuo nössöt ovat olleet juuri arvojen perään huutajia, mutta totuus onkin tosi kurja kun se on koko ajan tullut paremmin esiin.

Jossain vaiheessa tosiaan on jonkinlainen konflikti ainakin Euroopassa ja ehkä piankin tällä menolla. Täällä saattaa myös tulla ainakin "kunnon turpakarkelot", jotta tässä maassa palattaisiin ihmismäiseen ja turvallisempaan elämiseen. Syytä olisi myös aluksi hajoittaa ja ajaa kaikki hirmuisilla yhteiskunnan eri tasojen tukirahoilla pyörivät yhdistysverkostot nollapisteeseen.