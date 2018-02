Sudenmetsästys käy yhä epätodennäköisemmäksi – maakunnan ainoa lupa ehtii umpeutua ennen suojelijoiden valituksen käsittelyä

Metsästäjäliitto vaietkoot kunnes oppii tavoille

Tämä "ohari" on hyvä asia. Kun maakunnassa on paljon henkilöitä, joille ampuminen on se elämän täyttymys ja toinen vastaava ryhmä, joille jokainen neljällä jalalla liikkuva on susi, ei kannata ennen perinpohjaista perehtymistä siihen, mikä mitäkin on.

Herää tietenkin kyse myös siitä, paljonko maakunnassa harrastetaan lietsontaan. Ainakaan lehdistön viisailla ei ole mitään hajua missä mennään ja keiden vieminä.



Maakunnalle neuvo - Ähtäri on lähellä. Siellä on susia. Käykää katsomassa, mutta älkää tunkeko niitä nakkejanne susiverkkoaidan väleistä maisteltavaksi. Yksi huonotapainen lapsi kärsii koko ikänsä. Myös hänen kasvattajansa kärsivät, kun eivät noudattaneet täysin selkeitä ohjeita ja opasteita.

Tässä tapauksessa syy oli ainoastaan ja vain holtittomien ihmisten. Siksi - Käykää, ettäs tietäisitte edes vähän luonnosta.



Suomen metsästäjäliitto pysykööt poissa Baltiasta. Siellä suhde luontoon on täysin eri kuin Suomessa. Tunnen muutaman "tosimetsästäjän" joiden mielihuoneessa on trofeita Baltiasta. Irvokasta kerskailua.

