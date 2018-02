Vast: Rakennetaan liikaa

Kyllä lähes kaikki uudet asunnot ovat menneet kaupaksi, eikä mitenkään pitkään jouduttu odottamaan. Esim. Itäisenpitkän ja Kaivokadun risteykseen nyt rakentuvasta talosta myytiin lähes kaikki asunnot ilman mitään ennakkomarkkinointia.



Kysyntä on määrää rakentamista eikä päinvastoin. Väestö on kasvanut tasaisesti ja kasvu on kiihtyvää. Asuntokauppa on Turussa Suomen kuuminta. Asuntojen hinnat ovat runsaasta rakentamisesta huolimatta jatkaneet vain nousuaan, mikä kertoo vain siitä, ettei nykyinen rakentamisen määrä vastaa vielä kysyntää.



Kasvuennuste on aina yliarvioitu, sillä jos tavoitteet aseteaan matalalle, mitään kasvua ei tule. Jos tyytyy oman painon tuomaan kasvuun, niin mitään tavoitteita ei tarvita. Jos tähdätään korkealle, niin se vaatii paljon töitä.