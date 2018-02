Nousiaisten vesikriisi: Miksi tekstiviestivaroituksia lähetetään vasta nyt?

Rami Nieminen

Nousiaisten Vesi oy alkoi torstaina tiedottaa asukkaita vesikriisin käänteistä myös tekstiviestein. Vesikriisi alkoi jo tammikuun lopussa ja pahimman vaiheen uskotaan olevan takana. Miksi tekstiviestit otettiin käyttöön vasta nyt, Nousiaisten Veden toimitusjohtaja Timo Oja?

– Meillä ei ole ollut asiakkaiden matkapuhelinnumeroita vesilaskutusohjelmassa. Ja kun tämä episodi täällä alkoi, perustettiin sähköpostiosoite, johon pyydettiin asiakkaita lähettämään puhelinnumeronsa. Otimme käyttöön erillisen ohjelman, jolla voidaan sukunimen perusteella lähettää viestejä asuinpaikan mukaan.

Olette siis ostaneet ohjelman juuri tekstiviestitiedottamiseen?

– Kyllä. Kyse on helppokäyttöisestä ja edullisesta palvelusta. Tietysti, jos käytäntöä halutaan jatkossa laajentaa, markkinoilla on myös karttapohjaisia palveluja, jotka ovat vielä nopeampia. Mutta tämä nykyinen ohjelma on suhteellisen kätevä ja saamme kyllä viestin nopeasti menemään.

Miten kattavasti olette saaneet kerättyä asiakkaiden puhelinnumeroja?

– En uskalla sanoa, että ihan sataa prosenttia, mutta päätellen yhteystietojen määrästä aika kattavasti. Meillä alkaa olla jo 1 700 yhteystietoa tällä hetkellä. Käsittääkseni se on aika hyvä peitto.

Voiko oman numeronsa vielä ilmoittaa?

– Käsittääkseni vesikriisin alueelta meillä on tällä hetkellä kaikkien yhteystiedot. Valpperin alueen asiakkaat on tarkoitus ottaa mukaan myöhemmin. Mutta toki vielä voi ilmoittaa numeronsa, jos nyt havahtuu siihen, ettei ole sitä tehnyt, vaikka asuu vesikriisin alueella. Osoite on vesiasiakkaat@nousiainen.fi.

Millaisista asioista tekstiviesteillä ilmoitetaan?

– Eilen (torstaina) illalla laitoimme kaikille aikataulut ja ilmoituksen, että illalla voi vielä juoksuttaa vettä, jos tahtoi varmistua kloorauksesta. Jatkossa sitten tiedotetaan, milloin alkaa verkostojen huuhtelu ja sitä myötä myös kiinteistöjen huuhtelu. Kaikki tiedot tulevat tietenkin myös kunnan nettisivuille.

Onko puhelinnumerot tarkoitus säilyttää uusien hätätilanteiden varalta?

– Ilman muuta.