Liikaa koulutusvaihtoehtoja, liian vähän ohjausta

Suomessa on liikaa koulutusvaihtoehtoja jo nyt. Mitä eroa on esim. yliopiston kandivaiheen suorittamisella ja toisaalta AMK- opinnoilla? Keskeinen kysymys on myös se, mihin töihin eri koulutukset käytännössä pätevöittävät? On aivan turha kouluttaa ihmisiä korkeasti, jos heille ei löydy töitä. Korkeakoulutusta tärkeämpää olisikin ohjata nykyistä paljon voimakkaammin ihmisiä sellaisille aloille, joilta löytyy tulevaisuudessa töitä. Kuinka paljon tämä yhteiskunta esim tarvitsee valtiotieteilijöitä, historian maistereita ja matemaatikkoja? Entä insinöörejä, lastenhoitajia, kirvesmiehiä, keittiöapulaisia ja siivoojia?



