Tulihan se sieltä, että henkilökuntaa on liian vähän, Mutta kun sitä vaan ensin syyllistettiin hoitajia siitä, että potilasturvallisuus vaarantuu ylityökiellon vuoksi. Minusta se on vaarantunut nimenomaan ylitöiden vuoksi, kun riittäviä lepoaikoja ei ole. Ja se, että nyt varotetaan ihmisiä välttämään päivystykseen lähtemistä, kun on tämä ylityö- ja vuoronvaihtokielto, niin samaahan se on ollut tähänkin saakka. Päivystykseen ei pääse vaikka olisi pää kainalossa, ei edes jonottamaan. Sanotaan vaan, että mene seuraavana päivänä terveyskeskukseen.

