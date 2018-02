Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellot näkyvät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä: "Toivomme, että päivystykseen ei lähdetä sellaisissa asioissa, joilla ei ole kiire"

Tämä on talouden talvisotaa

Työelämän haasteissa tarvitaan joustavuutta, disruptiivisesta ajattelusta ammentavaa ennakkoluulottomuutta ja dynaamisten innovaatioprosessien implementointikykyä.



Vain dynaaminen ja visionäärinen muutosjohtajuus voi pelastaa tästäkin sopasta. Hoitajat tekevät sinänsä ihan ansiokasta työtä, mutta koska he ovat julkisen sektorin palkkalistoilla niin he ovat kuitenkin menoerä, jonka dynaaminen yksityinen sektori kustantaa.



Meillä ei ole varaa vanhaan bezneviläiseen jäykkyytteen ja julkisen sektorin ainaiseen paisuttamiseen. Sipilä on oikeilla linjoilla ja meidän kaikkien on nyt vain joustettava tässä uhrauksia vaativassa talouden talvisodassa.



Voitto häämöttää edessämme, mutta vielä vaaditaan uhrimieltä, ripaus talousviisautta ja hyppysellinen vanhoja viisauksia.



Kyllä tämä tästä.

