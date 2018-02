Koululaisia kuljettanut bussi suistui ojaan Liedossa

Vast: "Hatunnosto" tienpitäjille!

Milloin olet viimeksi käynyt ulkona? Kun tulee suoja, tienpinnat sulavat. Kun muutaman tunnin kuluttua pakastaa, pinnat jäätyvät. Kun niille ajaa hiekan ja suolan seoksen, sen vaikutus kestää muutaman tunnin suojasäästä pakkaseen. Silloin hiekka on sen sulaneen ja uudelleen jäätyneen pinnan sisällä.



Jos ei kykene itse kulkemaan turvallisesti ulkona jalan tai autolla tai muulla välineellä, on parasta pysyä sisällä.



On olemassa kelityyppi - Ortopedinen keli. Se tarkoittaa erittäin liukasta. Säätyyppi on suosinut kyseistä keliä. Kannattaa nyt oppia tuntemaan sen olemus ja syyttää vain omaa itseään, jos sattuu ja tapahtuu.