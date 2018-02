Taivassalon kunta huutokauppaa Trappulan koulun

ostaisin

Ostaisin jos ois tullu lotossa. Pitää yrittää uudelleen sillä voi tullakin. Ihana paikan nimi . Jos noita jää jonnekin metsään niin niitä voi käyttää työttömien puutyö käsityö verstaana taiteilijoille ja kutojille tai poikkeusoloissa hätämajoituksena ja toisaalta vedenottopaikkoja kannattaa vaihtaa ja porata porakaivoja niin näissäkin pihalle tai uusiin kouluihin juomavesi pisteiksi nimittäin mahdollisuuksia on. Lähdevesi pitää puhdistaa mutta juomavesi on ongelma kun sitä ei oo tai se maistuu kloorille. Vanhat koulut voikin olla tilapäis suojina jos sattuu jotain . Siellä voi tehdä ruokaa ja ne on syrjässä.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.