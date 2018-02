Raitsikkalinja

On harhaa kuvitella, että raitiovaunulinjat mahtuisi katuverkkoomme juuri mitenkään, keskustan kadut ovat jo nykyisellään niin kapeita, ettei edes pyörätiet sovi suosiolla.

Kuva Kupittaalta on myös virheellinen; nykyisellään kadulla on kolme kaistaa, pyörätiet ja jalkakäytävät, kas vain, kuin tyhjästä on kuvamanipulaatioon saatu lisäksi keskikoroke, raitiovaunulinjat molempiin suuntiin ja silti kolme autokaistaa ynnä muut? Hinta raitiotielle ei ole vain rahaa, myös autoilu keskustassa ruuhkautuu ja pahasti!

