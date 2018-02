Turun puukotusisku jätti pysyvät jäljet —"En jätä koskaan selustaani turvaamatta"

Päivi Ojanperä

Turun Kauppatorilla pakkasaurinko paistaa silmiin. Jäätelökioskit ovat poissa. Tilalla ovat lumikinokset, jotka on kasattu torin joka nurkalle.

– Onhan tämä surullista, sanoo Hassan Zubier.

Zubier istuu pyörätuolissa toppatakki päällä ja katselee ympärilleen. Hän on käymässä Kauppatorilla ensi kertaa sitten elokuun, kun joukkopuukotus tapahtui. Zubier ryntäsi auttamaan yhtä puukottajan uhreista, mutta joutui myös itse uhriksi.

Selkäydinvamman vuoksi Zubier istuu pyörätuolissa loppuelämänsä. Kävelemään hän pystyy muutaman askeleen. Puukoniskut aiheuttivat myös sen, että kumpikaan käsi ei toimi kunnolla. Vasen käsi toimii Zubierin mukaan vain 20-prosenttisesti, oikea 70-prosenttisesti. Hermokivut vaivaavat joka päivä. Kipujen vuoksi on syötävä paljon lääkkeitä. Kuntoutuksesta vireillä on kiista, sillä Tukholman maakäräjien mukaan Zubier on "täysin kuntoutunut". Lääkärit ja Zubier ovat toista mieltä.

– Asiat voisivat olla huonomminkin, Zubier silti sanoo.

Tukholmalaisen ensihoitajan elämä keikahti Turun torin tapahtumien jälkeen päälaelleen. Enää hän ei voi työskennellä ruotsalaisen kilpaveneseuran pelastussukeltajana. Hän ei myöskään voi jäädä yksin kotiin seitsenkuisen poikansa kanssa, vaan hoitovastuu on avovaimolla. Ennen Zubier oli aina menossa.

Erona aiempaan on myös se, että täysin turvassa Zubier kokee nykyään olevansa vain kotona.

– Kiinnitän nykyään paljon enemmän huomiota ympäristööni. En jätä koskaan selustaani turvaamatta, hän kuvailee.

Zubier on aiempaa tarkkaavaisempi niin kotilähiössä Märstassa kuin muuallakin. Ennen Turun puukotuksia Zubier ajatteli, että mikään terrori-iskun kaltainen ei voisi sattua omalle kohdalle. Vielä senkään jälkeen, kun kuorma-auto ajoi väkijoukkoon Tukholman Drottningsgatanilla huhtikuussa 2017, hän ei pitänyt todennäköisenä, että joutuisi itse uhriksi.

Sitten mahdoton muuttui mahdolliseksi. Zubier oli perheineen elokuussa lomamatkalla, kun hän havahtui Kauppatorin kulmilla naisen huutoon. Hän alkoi tyrehdyttää verenvuotoa naisen kaulalta. Sillä hetkellä Zubieria ei pelottanut yhtään. Zubier tajusi olevansa itsekin vaarassa vasta sitten, kun tunsi toisen puukoniskun ylävartalossaan.

– Sillä hetkellä olin keskittynyt ainoastaan pelastamaan naisen.

Osa ihmisistä kuvasi tilannetta kännyköillä, mutta Zubier korostaa, että oli myös muita, jotka auttoivat ja soittivat paikalle ambulanssin.

Vaikka Zubier ei ollut ainoa Turun auttaja, suomalaiset todella ovat ottaneet hänet omakseen. Zubier on saanut suomalaisilta vajaassa puolessa vuodessa yli 11 300 viestiä, joissa valtaosa on kiittäviä.

– Suomalaiset ovat todella avanneet sydämensä. On uskomatonta, millaista rakkautta ja lämpöä olen saanut kokea, hän kertoo.

Zubier soisi, että yksityishenkilöiden lisäksi Suomen presidentti ja hallitus vielä jossain vaiheessa huomioisivat kaikkia Turun puukotusiskun auttajia, uhreja ja uhrien omaisia.

– On outoa, ettei niin ole vielä tehty. Tämähän on kansallinen trauma koko Suomelle.

Ruotsissa Zubierin teot eivät ole saaneet kovin suurta näkyvyyttä. Kadulla Zubierin tunnistavat hieman iäkkäämmät ruotsinsuomalaiset, jotka tulevat halaamaan.

Marraskuussa Zubier sai kuitenkin kutsun kuninkaanlinnaan tapaamaan kuningas Kaarle Kustaata ja kuningatar Silviaa.

– Se oli jotain suurta. Puhuimme Turun tapahtumista, maahanmuuttajavastaisuudesta, inhimillisyydestä. Tapaaminen kesti noin viisitoista minuuttia, Zubier kertoo.

Zubier on vastannut moniin haastattelupyyntöihin myöntävästi, koska haluaa kerta kerran jälkeen korostaa: Turun puukotusiskun tekijä oli yksi yksittäinen henkilö.

– On tärkeää muistaa, että kaikki muslimit ja turvapaikanhakijat eivät ole samanlaisia. Tekijä ei edusta kaikkia turvapaikanhakijoita.

Zubierin mukaan olisi tärkeää, että ihmiset tutustuisivat toisiinsa, myös niihin maahanmuuttajanaapureihin, jotka vaikuttavat ensin hieman erilaisilta.

– Vain sillä tavoin poistuu pelko, Zubier uskoo.

Oikeudessa Zubier on todistajana sitten, kun oikeudenkäynti puukotusiskusta epäiltyä vastaan aikanaan alkaa. Zubier toivoo, että tekijä saisi elinkautisen, joka todella olisi elinkautinen.

– Hän ei voi liikkua tuolla ulkona vapaasti muiden ihmisten keskuudessa. Hän on rikkonut kaikkia demokraattisen valtion sääntöjä vastaan.

