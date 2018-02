Vast: Jäljet pelottavat

Luettelepa nyt alkuun vaikka viisi Suomesta sukupuuttoon metsästettyä eläinlajia, jos niitä kerran on useita. Minä en tiedä yhtään. Metsäpeura on ollut joskus 1800-luvulla lähellä hävitä mutta nykyään senkin kanta on jo hyvä. Sen sijaan muista syistä lajeja on Suomesta hävinnyt.



Toisaalta metsästyksen vuoksi Suomen luontoon on kyllä tuotu joitakin uusia eläinlajeja kuten valkohäntäkauris.