NFD tarjoaa täysin gluteenitonta lounasta entisessä hevostallissa

Turun linnan vieressä sijaitseva keltainen tallirakennus on kokenut viime kuukausina täydellisen muodonmuutoksen. Helsinginkadun ja Apilakadun Nick’s Food Design -ravintoloista tunnettu pariskunta, Eva ja Niklas Halenius, etsi pitkään Turun keskustasta paikkaa toiselle, pienelle ravintolalle. Etsintään tuli lisähaastetta, kun ravintola joutui yllättäen lähtemään Helsinginkadulta.

– Kävimme katsomassa monta paikkaa, mutta tämä oli ensimmäinen, joka todella kolahti. Kun olimme käyneet katsomassa paikkaa, menimme suoraan kotiin ja aloimme suunnitella uutta ravintolaa, vaikka emme edes tienneet saammeko tämän, Eva muistelee.

1900-luvun alussa rakennetussa kivirakennus on ollut alun perin hevostalli. Vuosien saatossa rakennus on toiminut niin toimisto- kuin kahvilatilana. Viimeksi tiloissa oli Linnan talli -niminen kahvila, joka tunnettiin erityisesti valtavista munkeistaan.

Kahvilan jäljiltä paikan sisustus oli tumma ja runsas. Oli tummaa puuta, punaista ja kultaa. Seiniä peittivät puiset paneelit ja suurikokoiset peilit. Katossa oli sisustusparruja ja kristallikruunuja. Keittiökin oli ravintolatoiminnalle aivan liian pieni. Haleniukset näkivät rakennuksessa kuitenkin mahdollisuuden toteuttaa toiveidensa ravintolan. He ovat suunnitelleet ja pitkälti myös toteuttaneet ravintolan sisustuksen itse.

– Paikasta tuli sopivan raffi, mutta kuitenkin moderni, lämmin ja tunnelmallinen. Täällä on hyvä fiilis. Halusimme tuoda sisustukseen hevostallin henkeä, ja toisaalta mietimme myös, miten ravintola sulautuu ikkunoista näkyvään Turun linnaan. Linnan puoleinen raffi seinä muistuttaa linnan ulkokuorta, Eva kertoo.

Timo Jakonen Eva ja Niklas Haleniuksen ravintolat tunnetaan buffeetlounaista ja brunsseista. Uusimmassa ravintola NFD:ssä lounas tarjoillaan kuitenkin lautasannoksina.

NFD on Turun ensimmäinen täysin gluteeniton ravintola. Gluteenittomien ruokien valmistaminen oli pariskunnalle entuudestaan tuttua, sillä yksi perheen neljästä lapsesta ei siedä lainkaan gluteenia.

– Päätimme jo kauan sitten, että seuraava ravintolamme on täysin gluteeniton. Keliaakikkojen lisäksi moni muukin haluaa syödä tänä päivänä gluteenitonta ruokaa. Keliaakikot ovat ilahtuneet siitä, että he voivat syödä samaa ruokaa kuin muutkin, Eva sanoo.

– Haluamme myös todistaa, että vaikka valmistamme gluteenitonta ruokaa, tämä ei ole mikään dieettiravintola vaan ruoka on tehty ihan kaikille ja se on yhtä hyvää kuin mikä tahansa muukin ruoka, Niklas lisää.

Gluteenittoman ruuan valmistamisessa on omat haasteensa, ja esimerkiksi jauhot maksavat enemmän kuin tavalliset vehnäjauhot. Haleniuksille on tärkeää, että ruoka on hyvää, mutta kohtuuhintaista.

– Valmistamme perinteistä ruokaa, mutta panostamme siihen vähän enemmän. Valmistamme kaiken alusta asti itse, näin tiedämme todella, mitä ruoka sisältää. Yritämme myös hyödyntää raaka-aineita mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi viime viikolla valmistimme perunamuusia ja perunoiden kuorista teimme friteerattuja sipsejä.

Testipäivänä tarjolla oli neljä eri lounasvaihtoehtoa: fish´n chips, sitruunaiolia ja tuhkattua haricot vertsia, NFD`n spagetti-härkäbolognese parmesaanilla ja rucolalla, tulinen chorizokeitto, maissilastujen ja kermavillidipin kera sekä Briejuusto-salaatti pistaasipähkinöillä. Lisäksi lounaaseen kuuluu pieni salaattibuffet, itse leivottua gluteenitonta leipää sekä jälkiruokakahvi ja -tee.

Testattavaksi valikoitui klassikkoruoka fish’n chips. Lontoossa asuessani ehdin maistaa monenmoista kalaperuna-annosta, mutta parhaimmatkin niistä kalpenevat NFD:n keittiön loihtiman lounasannoksen edessä. Annos näytti niin kauniilta, herkulliselta ja värikkäältä, että sitä söi jo silmillään. Annos koostui useasta komponentista, jotka kaikki täydensivät toisiaan niin maun kuin ulkonäön suhteen. Ruuan lisäksi parasta olivat upea sisustus ja henkilökunnasta huokuva hyvä ja iloinen henki.

50-paikkainen NFD toimii tällä hetkellä lounasravintolana, mutta suunnitelmissa on pitää jatkossa paikka auki myös aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

– Laajennamme aukioloaikoja heti kun saamme alkoholiluvat kuntoon. Brunssin saatamme aloittaa jo aiemmin ja tehdä skumpan tilalle alkoholittomia juomia. Luvassa on erilainen brunssi. Ei enää buffaa, sillä buffassa ruoan hävikki on ihan valtava. Tarjoamme suoraan keittiöstä pieniä muutaman euron annoksia, joista voi koota mieleisensä kokonaisuuden, Haleniukset kertovat.

