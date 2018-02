Katariina Norontaus

Salla Tuomola

Nousiaisten vesikriisin hoitoa arvostellaan rajusti kunnanvaltuuston sisällä. Erityisesti tiedottaminen on koettu liian vähäiseksi, ja huolta herättää olennaisten tietojen kulku esimerkiksi vanhuksille.

– Monilla vanhuksilla ei ole tietokonetta, eikä kaikilla edes televisiota, ja tieto on levittynyt heille tosi heikosti. Olen itse soitellut, heille, keitä tiedän. Kotihoidon kautta on myös mennyt tietoa, ja kunnia Spr:lle ja muille vapaaehtoistyöntekijöille, sanoo kunnanvaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen Päivi Rantanen (sd).

Itsekin sapoviruksesta sairastunut valtuutettu kuvailee vesiongelmia alusta asti katastrofitilanteeksi.

Rantanen arvostelee myös sisäistä tiedonkulkua vesikriisissä. Hän kertoo kuulleensa monista asioista mediasta.

Nousianen kertoi aiemmin tänään tehokloorausta koskevassa mediatiedotteessa, että tiedotteen paperiversio lähetetään varhaisjakeluna maanantaina kaikille vesiyhtiön asiakkaille.

– No hyvä. Kiva, että kuulen tämän sinulta, Rantanen sanoo.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola torppaa ajatuksen, että tiedottaminen olisi tökkinyt Nousiaisissa erityisen pahasti. Toimenpiteistä on hänen mukaansa pyritty tiedottamaan tapahtumajärjestyksessä radiossa, verkossa ja sanomalehdissä. Toistaiseksi toimenpiteet ovat olleet Nivolan mukaan sellaisia, jotka eivät ole vaatineet asukkailta omaa aktiivisuutta.

– Toki on ihmisiä, jotka eivät kuuntele radiota, selaa nettiä tai lue lehtiä, mutta osa ihmisistä kritisoi varmasti joka tapauksessa, miten asiat on hoidettu, Nivola toteaa.

Paperitiedote jaetaan maanantain aamupostin mukana jokaiseen kotitalouteen tiistai-iltana alkavan tehokloorauksen vaiheista.

– Tiedote tulee jokaiseen kotiin, ja siinä kerrotaan, miten asukkaiden tulee toimia vedenkäyttökiellon aikana.

Nivola sanoo, että kunnassa kerätään jatkuvasti tietoa, miten vesikriisi ja tehoklooraus hoidetaan.

– Joudumme käyttämään asiantuntijoita, sillä vastaavasta ei ole kokemusta entuudstaan. Voi olla, että aivan kaikkia kiinteistöjä ei ole välttämätöntä kloorata.

Nousiaisten hallinto- ja sivistysjohtaja Juha Rinta-Jouppi kertoo, että heti vesiepidemian alussa kunta kysyi neuvoa tiedottamiseen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

– Ohjeistus oli, että epidemiasta lähetetään yksi vaaratiedote ja siitä kerrotaan sosiaalisessa mediassa. Olimme varautuneet lähettämään tekstiviestin kuntalaisille, mutta pelastuslaitoksen ohjeistus oli tämä, Rinta-Jouppi sanoo.

Vesiepidemian tiedottaminen on hoidettu Rinta-Joupin mukaan siten, että Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon yksikkö laatii tiedotteet, jotka perusturvakuntayhtymä Akselin ylilääkäri tarkistaa. Sen jälkeen tiedote on julkaistu kunnan kotisivuilla, Wilmassa, Facebookissa, kauppojen ilmoitustauluilla ja mediassa.

– Tiedottaminen on pyritty tekemään niin hyvin kuin mahdollista, laajemmin kuin 2,5 vuotta sitten. Kaikkien ihmisten tavoittaminen on hankalaa, mutta uskon, että myös vanhemmat ihmiset ovat kuulleet vesiepidemiasta omaisilta, ystäviltä ja sukulaisilta, Rinta-Jouppi sanoo.

Maanantaiaamuna jaettavassa, tehokloorauksesta kertovassa tiedotteessa Nousiaisten Veden asiakkaita pyydetään ilmoittamaan yhteystietonsa vesihuollolle, jotta vesilaitoksen edustajat pääsevät asuntoihin varmistamaan, että kloori on levinnyt riittävän tehokkaasti. Kerättyjä yhteystietoja voidaan myöhemmin käyttää kriisitilanteissa suoraan tiedottamiseen esimerkiksi tekstiviestitse.

Vesijohtoverkoston tehoklooraus siirtyy tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kotitalouksien vesijohtoihin, ja kuntalaisia on kehotettu varaamaan vettä usean päivän vesikatkosta varten. Luottamushenkilöidenkin parissa ollaan huolissaan veden varastoinnin käytännön toteutuksesta.

– Kaikilla ei ole, mihin vettä laittaa. Tiedän monta, jotka ovat joutuneet ostamaan säiliöitä, ja ne ovat tästä lähialueelta aika pitkälti loppu. Erään ikäihmisen kanssa juteltiin mahdollisuuksista veden varastointiin: hän ei pysty kantamaan isoja astioita, Päivi Rantanen sanoo.

– Yksi raadollinen puoli on se, että meidänkin kunnassa on paljon yksinhuoltajia, työttömiä ja eläkeläisiä, joilla ei ole välttämättä varaa ostaa säiliöitä. Mihin he säilövät sitä vettä?

Vedenkäyttökielto alkaa tiistai-iltana kello 23, jonka jälkeen vettä ei saa käyttää mihinkään muuhun kuin wc:n huuhteluun. Nivola sanoo, että vedenjakelupisteitä avataan sitä mukaa lisää, kun tarve on. Niiden sijainnista tiedotetaan tarkemmin maanantaina.

– Vara-astiat ihmisten täytyy itse huolehtia, niitä ei ole erikseen saatavilla mistään. Aika pienellä ihminen loppujen lopuksi tulee toimeen. Totta kai se on hankalaa, kun ei pääse suihkuun.

Nivola uskoo, että jos kaikki sujuu kloorauksessa hyvin, se on jo perjantaina ohi.

– Toki pitää varautua siihen, että käyttäkielto jatkuu vielä viikonlopun yli. Nyt on kovia pakkasia luvassa, jotka voivat vaikuttaa asioiden etenemiseen. Totta kai olemme ihan hirveän pahoillamme, että tällaista tapahtuu. Ihmisten täytyy ymmärtää, että tästä otetaan nyt opiksi, Nivola vetoaa.

Rantasen mielestä vesiongelmaa on hyssytelty Nousiaisissa, eikä siihen ole puututtu tarpeeksi nopeasti. Vesiyhtymän hallituksen ensimmäinen kokous vesikriisin aikana on hänen tietojensa mukaan tiistaina.

– Se on mielestäni kaksi viikkoa liian myöhään.

Nousiaisissa kärsittiin pienimuotoisemmista vesiongelmista myös vuonna 2015. Tuolloin Rantanen oli mukana aloitteessa, jossa muun muassa haluttiin parantaa ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyä.

– Varautumissuunnitelman pitäisi olla lakisääteinen, mutta kiitos vaihtuvien viranhaltijoiden, sitä ei ole ainakaan päivitetty, eikä tuotu teknisen lautakuntaan minkään näköisiä suunnitelmia katastrofitilanteiden varalle.

Valtuutettu pelkää lisäksi tulonmenetyksistä kärsivien yrittäjien korvaushakemusten vyöryä.

– Tiedän, että eräskin parturikampaamo on pitänyt meteliä asiasta, ja ymmärrän hyvin. Uskon, että korvaushakemuksia on tulossa. Miten edetään, miten kunnan omistama osakeyhtiö on varautunut siihen? Me olemme luultavasti viime kädessä vastuussa, se on iso pommi budjetille.

– Kunta on muutenkin ihan rahaton, ja edessä on isot investoinnit. Luulen, että tämä vesijuttu räjähtää ihan käsiin.

Juha Rinta-Jouppi kommentoi, että Nousiaisten Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtajan Tapani Suvisen ohjeen mukaan ensin hoidetaan vesiepidemia kuntoon, ja sitten katsotaan mahdollisia korvausvaatimuksia, jos sellaisia on tulossa.

Lue myös: Tehoklooraus siirtyy tiistaina kotitalouksiin – Nousiaisten asukkaita kehotetaan varaamaan vettä päivien tarpeeksi.

Nousiaisten lapset pääsevät huomenna juomaan hanavettä