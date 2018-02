Tehoklooraus siirtyy tiistaina kotitalouksiin – Nousiaisten asukkaita kehotetaan varaamaan vettä päivien tarpeeksi

Katariina Norontaus

Nousiaisten asukkaita kehotetaan varaamaan tiistaina käynnistyvän tehokloorauksen ajaksi riittävästi vettä vara-astioihin usean päivän vesikatkosta varten. Uusien vedenjakelupisteiden sijainnista tiedotetaan maanantaipäivän aikana.

Nousiaisten kotitalouksia koskeva vesijohtoverkoston tehoklooraus Valpperia lukuun ottamatta aloitetaan tiistaina 6. helmikuuta kello 23. Tehokloorauksen aikana vettä ei saa käyttää juomavetenä, ruuanlaittoon eikä peseytymiseen.

Tehokloorauksesta kerrotaan maanantaina myös jokaiselle vesihuollon asiakkaalle kotiin jaettavalla paperiversiolla. Tarkoituksena on varmistaa, että myös internetiä käyttämättömät saavat tarvittavan tiedon asiasta.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola ei osaa arvioida, kuinka paljon vesilaitoksen asiakkaina on nettiyhteyttä vailla olevia ihmisiä. Hän uskoo, että myös omaiset pitävät huolta vanhusten tiedottamisesta.

– Kotihoidon mukana viedään lisäksi viestiä asiakkaille. Toivottavasti ei yhteiskunnassa ole tänä päivänä kovin paljon sellaisia ihmisiä, jotka olisivat täysin irrallaan kaikista muista.

Tehokloorauksen etenemisaikataulua päivitetään kunnan verkkosivuille. Kuntalaisia pyydetään seuraamaan tilannetta ja tiedottamaan asiasta myös niille, jotka eivät pysty nettisivuja seuraamaan.

Jos tehokloorattua vettä joutuu vahingossa iholle, silmiin tai suuhun, tulee ne huuhdella puhtaalla kloorittomalla vedellä. Jos vettä on juonut vahingossa, on puhdasta klooritonta vettä juotava pari lasillista. Tarvittaessa on syytä ottaa yhteyttä päivystykseen.

Kloorin syöttö verkostoon on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa alueen suurikokoiset runkolinjat täytetään linja kerrallaan klooratulla vedellä. Kun runkolinjojen klooripitoisuudet todetaan riittävän korkeiksi, desinfioinnissa siirrytään kiinteistökohtaiseen vesijohtojen klooraukseen.

Kiinteistöjen vesijohtojen desinfiointi päästään todennäköisesti aloittamaan keskiviikkona, ja työ jatkuu todennäköisesti perjantaihin saakka.

Osassa kiinteistöjä käydään paikan päällä tarkastamassa, että kloori on levinnyt joka paikkaan tehokkaasti. Nousiaisten veden asiakkaita pyydetäänkin ilmoittamaan paikallaolostaan keskiviikon ja lauantain välisenä aikana. Ohjeet löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Kunnan kiinteistöjen perjantaina aloitettu tehoklooraus on Kaisa Nivolan tietojen mukaan edennyt suunnitellusti.

– Tarkoituksena on, että huomenaamulla käyttövesi toimii kouluissa normaalisti.

Verkoston huuhtelu saadaan päätökseen todennäköisesti viikonlopun aikana. Tehokloorauksen jälkeen veden keittokehotusta ja ylläpitokloorausta jatketaan vielä vähintään viikon ajan.