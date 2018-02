Maanantaina käynnistyvistä kaivuutöistä haittaa liikenteelle Itärannassa ja Metsämäessä

Turussa käynnistyy maanantaina kaksi liikenteelle häiriötä aiheuttavaa viemäri- ja vesijohtotyötä.

Itärannassa viemäri- ja vesijohtotyö sulkee toisen ajokaistan Unioninkatu 14 kohdalta. Haittaa on molemmissa ajosuunnissa, ja liikenteen seassa toimii työkoneita. Väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkein. Työn arvioitu kesto on perjantai-iltapäivään 9. helmikuuta saakka.

Metsämäessä viemäri- ja vesijohtotyö kaventaa ajokaistaa Ravurinkatu 41 kohdalla. Haittaa liikenteelle on molemmissa ajosuunnissa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikenteen seassa. Työn arvioitu kesto on maanantaihin 12. helmikuuta saakka.