Nousiaisissa jo 400 sairastunutta – kotitalouksia pyydetään ilmoittamaan yhteyshenkilö

Nousiaisissa riehuvaan vatsatautiepidemiaan on tähän mennessä sairastunut noin 400 kuntalaista. Uusien tapauksien määrä on laskenut nopeasti. Viime viikolla tiistain ja lauantain välisenä aikana sairastumisia oli yli 50 päivässä. Tämän viikon maanantain ja perjantain välillä ilmoituksia on tullut yhteensä noin 50.

Potilaiden ulostenäytteistä on todettu tähän mennessä noro-, sapo- ja astroviruksia. Viruksia on löytynyt useamman potilaan näytteistä ja osalla potilaista on ollut kaksikin virusta samanaikaisesti. Virusten lisäksi potilasnäytteissä on todettu yksittäislöydöksinä etec-, ehec ja Plesiomonas shigelloides -bakteereita..

Epidemian selvittämiseksi tarvittavat ulostenäytteet potilailta on saatu nyt pääosin kerättyä. Vielä tarvittavista potilasnäytteistä päättää hoitava lääkäri tapauskohtaisesti. Perusturvakuntayhtymä Akseli seuraa tartuntoja ja ohjeistaa tarvittavat toimet ja potilasnäytteiden otot yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Todetut virukset ja etec- sekä suurin osa ehec-bakteereista aiheuttavat tavallisen vatsataudin oireet. Taudit paranevat useimmiten itsestään, eikä antibioottilääkitystä tarvita.

Ehec-bakteerin harvinaisemmat alatyypit voivat aiheuttaa myös vakavamman taudinkuvan. Nousiaisten vatsatautiepidemiassa ei ole ollut merkkejä vakavammista tautimuodoista.

Riittävä nesteytys ja lepo ovat edelleen vatsataudin tärkeimmät hoitomuodot. Päivystykseen tulee ottaa yhteyttä, jos yleistila heikkenee tai jos tulee esimerkiksi veristä ripulia. Hyvä käsihygienia on tärkeää taudin edelleen tarttumisten välttämiseksi.

Sairastuneita pyydetään ilmoittamaan takaisinsoittojärjestelmään, jos vatsataudin oireet jatkuvat yli kaksi viikkoa. Numerot ovat samat kuin tautitapausten ilmoittamiseen, 02 447 7500 tai 02 447 7600, vaihtoehto 4.

Vatsatautiepidemian syyksi epäillään vierekkäin kulkeneiden putkien yhtäaikaista halkeamista, jolloin jätevesi ja talousvesi ovat päässeet sekoittumaan.

– Lohdullinen tieto on se, että viemäriputki, joka tähän on syypää, oli yksittäisen pienen sivurakennuksen kiinteistöviemäri eikä mikään yleinen viemäri, kertoo ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola.

Eilen illalla aloitettu vesijohtojen tehoklooraus on Nivolan mukaan edistynyt suunnitellusti. Kloorausta on tehty ensin kouluihin ja päiväkoteihin, ja maanantaina se tehdään vanhainkotiin. Muun verkoston tehoklooraus alkaa tiistaina.

Kloori on korkeina pitoisuuksina syövyttävää, joten lapsia ei saa päästää vesijohtoveden äärelle tehokloorauksen aikana. Kiinteistön omistajien pitää myös huolehtia siitä, että kiinteistössä ei ole kloorauksen aikana sellaisia vettä käyttäviä laitteita, jotka voivat vaurioitua korkeasta klooripitoisuudesta.

Nousiaisten kunta on avannut sähköpostiosoitteen vesiasiakkaat@nousiainen.fi, jonne jokaista Nousiaisissa sijaitsevaa taloutta pyydetään ilmoittamaan kyseisessä taloudessa asuvan yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron (ensisijaisesti matkapuhelinnumero) sekä sähköpostiosoitteen, jonne kunta voi tarvittaessa toimittaa tietoa mahdollisen vesiepidemian jatkuessa.

Jos mahdollisuutta sähköpostin käyttöön ei ole, ilmoituksen yhteyshenkilöstä voi tehdä myös puhelimitse tai tekstiviestillä Nousiaisten Vesi Oy:n puhelinnumeroon 044 4355 402.

