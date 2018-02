Kaarinan lukio aikoo lakkauttaa musiikkiteatterilinjansa – opettaja irtisanoutui jo aiemmin

Jenni Lepänrinne

Kaarinan lukio aikoo lakkauttaa musiikkiteatterilinjansa.

Hiljaisuudessa valmisteltu linjan lakkauttamisuutinen levisi tänään opiskelijoiden ja huoltajien tietoisuuteen rehtori Kimmo Laitisen allekirjoittaman Wilma-viestin johdosta.

Musiikkiteatterilinjalle ei aiota enää ottaa uusia opiskelijoita.

Asia tulee sivistyslautakunnan päätettäväksi ensi tiistaina.

Musiikkiteatterilinjan valmistelema Grease-musikaali peruttiin viime joulukuussa, kun linjaa vetänyt musiikin opettaja irtisanoutui. Osa lukion oppilaista on syyttänyt opettajaa epäasiallisesta käytöksestä.

Opettaja itse on kiistänyt syytökset ja kokee tulleensa työyhteisössään työpaikkakiusatuksi.

Työpaikkakiusaaminen johti opettajan mukaan hänen irtisanoutumiseensa, jonka jälkeen Laitinen hyllytti määräaikaisessa virassa toimineen opettajan tämän irtisanomisajaksi eli käytännössä kahdeksi viikoksi.

Laitisen mukaan kielteinen julkisuus ei kuitenkaan ole linjan lakkauttamisen syynä.

– Haimme jo viime keväänä musiikkiteatterilinjalle erityistä koulutustehtävää valtiolta. Siitä tuli päätös syksyllä, että erityiskoulutustehtävää ei saada. Tämä johti siihen, että saimme apulaisrehtorin kanssa tehtäväksi valmistella musiikkiteatterilinjan lakkauttamisen, Laitinen kertoo.

Hänen mukaansa valmisteluprosessi lähti liikkeelle jo ennen entisen opettajan tilannetta.

– Kävimme jo joulukuun puolessa välissä sivistyslautakunnassa hakemassa evästystä sille, mitä linjan kanssa tehdään.

Käytännössä linjan lakkauttaminen johtaa siihen, että ensi keväänä ei pidetä linjalle enää pääsykokeita.

Linjan 28 aloituspaikkaa siirtyvät Laitisen mukaan yleislinjan aloituspaikkoihin.

– Koulun koko ei siis pienene, jos lautakunta hyväksyy lakkauttamispäätöksen.

Kaarinan lukiossa on ollut kolme linjaa; musiikkiteatteri-, yleis- ja niin sanottu Fokus-linja, joka on tarkoitettu yli 8,5 keskiarvon opiskelijoille. Laitisen mukaan Fokus-linja ei ole korvaamassa musiikkiteatterilinjaa.

– Ainoastaan yleislinjan aloituspaikat lisääntyvät, Laitinen vakuuttaa.

Hän kokee, että musiikkiteatterilinja ei ole lopulta ollut kovin suosittu.

– Hakijoita on ollut vähemmän kuin aloituspaikkoja. Linjan kysyntä on vähentynyt. Tätä on havaittavissa muuallakin Suomessa kuin Kaarinassa. Musiikkiteatterilinjojen hakijamäärät ovat tippuneet, Laitinen perustelee koulun intoa lakkauttaa musiikkiteatterilinja.

Kaarinan lukion nykyiset musiikkiteatterilinjalaiset saavat suorittaa opintonsa loppuun normaalisti.

Täydennetty kello 14.55: lisätty rehtori Kimmo Laitisen kommentit linjan lakkauttamisesta.

