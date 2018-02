Huominen mielenilmaus sulkee ainakin yhden päiväkodin ovet Turussa

Aktivointiin järkeä, tätä ei ole harkittu

Toivottavasti järkeä saadaan tähän työttömien asioiden hoitoon. Kuka vain voi joutua työttömäksi, ja toisaalta tämä "aktivointi"-idea voi laajentua muihinkin ihmisryhmiin, kuten eläkeläisiin tai lapsiperheisiin.



Ei käytetä verovaroja huonosti, temppuihin jotka ei työllistä, kuten turhiin työpaikkahakemuksiin tai muuhun "aktivointiin". Keinojen tulisi oikeasti auttaa työllistymään! Tämä on resurssien tuhlausta!



Kaikki kurssitukset, joista ei ole oikeasti hyötyä, tulisi vaihtaa sellaisiin, joista on hyötyä.



Monet yritykset tulevat jatkossa hukkumaan työpaikkahakemuksiin, joita epätoivoiset viikottain lähettävät, vaikka ei olisi paikkoja ilmoitettukaan avoimiksi. Ja niihin pitäisi mielellään vielä vastatakin?



Tanskan mallissa työttömyyskorvaukset ovat isommat,

karenssit tosi lyhyitä ja maan pinta-ala niin pieni, että työmatkat ovat lyhemmät.



Aktivointi kohdistuu työllistävänä etenkin TE-keskuksiin ja Kelaan, ja se on tuolta osin turhaa työtä.



Nykyinen ilmainen työvoima ja 9 euron päivätyöt vähentävät Suomesta todellisia työpaikkoja. Työstä on saatava oikeata palkkaa! Me kaikki maksamme veroina näitä, haluamme siis järkeä tähän!



Oikea palkka tarkoittaa myös sitä, että perhe pystyy tekemään tarvitsemansa hankinnat normaalisti, jolloin myös yhteiskunta hyötyy kulutuksen kasvaessa ja lisätessä yritysten myyntiä.



Pidetään huolta toisistamme!

