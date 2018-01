Nousiaisissa jo 340 ilmoittanut vatsataudista – noron lisäksi potilasnäytteistä löytyi monenlaista ripulin aiheuttajaa

Heli Peltoniemi

Nousiaisissa jo 340 asukasta on ilmoittanut terveyskeskukseen sairastuneensa vatsatautiin tämän tai viime viikon aikana, kertoo ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman.

Tähän mennessä on tutkittu kahdeksan potilasnäytettä, joista seitsemästä on löytynyt norovirus. Samojen näytteiden joukossa neljässä on lisäksi ollut sapovirus, yhdessä astrovirus ja yhdessä enterotoksigeeninen E. coli -bakteeri.

Laivoranta-Nymanin mukaan kaikki nyt havaitut virukset ja bakteeri aiheuttavat oireiltaan samankaltaista vatsatautia. Enterotoksigeeninen bakteeri on yleisin turistiripulin aiheuttaja.

– Kaikissa hoitona on lepo ja nestehoito. Myös bakteerin aiheuttama vatsatauti paranee useimmiten itsestään ilman antibioottia, Laivoranta-Nyman sanoo.

Monenlaisten taudin aiheuttajien löytyminen viittaa todennäköisesti siihen, että jätevesi ja juomavesi ovat päässeet sekoittumaan.

Nousiaisten kunnan mukaan talousveden keittämistä on edelleen jatkettava, tai käytettävä ruoka- ja juomavetenä esimerkiksi kaupallista pullovettä tai kunnan jakamaa talousvettä. Vatsatautitartuntojen ehkäisemiseksi hyvä käsihygienia, eli käsien pesu vedellä ja saippualla, on hyvin tärkeää.

Lue myös: Nousiaisten veden virustutkimuksen tuloksia odotettava torstaihin, sillä näyte ei saapunut laboratorioon ajallaan