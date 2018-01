Turun torikauppa siirtyy Yliopistonkadulle ehkä jo huhtikuun alussa

Turun kaupunki tiedottaa, että Kauppatorin torikauppa siirretään Yliopistonkadulle Aurakadun ja Kauppiaskadun väliselle alueelle väliaikaisesti. Syynä on toriparkin rakentamisen valmistelujen alkaminen.

– Alueesta tulee noin 70 kertaa 70 metriä eli tiivis torialue siitä tulee, alueisännöitsijä Pekka Karlsson toteaa.

Karlsson kertoo, että tavoitteena on saada torikauppa siirrettyä väliaikaiselle paikalleen huhtikuun alussa. Torikaupan lisäksi alueelle tulee tilat kahdelle kahviolle, kahdelle jäätelökioskille ja yleisö-wc:lle.

– Uskon, että saadaan kaikki mahtumaan maalaisriveineen päivineen.

Karlssonin tietoon ei ole tullut, että väliaikaisjärjestelyn vuoksi yksikään torikauppias olisi lopettamassa.

– Joku saattaa jäädä eläkkeelle.

Väliaikaiselle torikaupalle tarkoitetulla alueella nyt sijaitsevat taksit ja pysäköintipaikat siirtyvät pois. Joukkoliikenteelle on Karlssonin mukaan luvassa muutoksia vasta syysaikataulujen tullessa voimaan.

Arkeologiset kaivaukset käynnistyvät kaupungin mukaan tämän kevään aikana.

Toriparkkiyhtiö vastaa pysäköintilaitoksen, liiketilojen ja yhdystunnelien rakentamisen edellyttämistä kaivauksista. Yhtiö on tilannut kaivaukset Muuritutkimus Ky:ltä, joka on saanut asiaan liittyvän tutkimusluvan Museovirastolta.

Kaivausten arvellaan kestävän noin kahdeksan kuukautta, ja niiden löydöt sijoitetaan Turun museokeskuksen kokoelmiin.

Turku puolestaan valmistautuu arkeologiin kaivauksiin pyytämällä tarjouksia torin kivetyksen ja rakennusten purkamisesta.

– Kivet kerätään talteen jatkokäyttöä varten. Suunniteltu torin sulanapitojärjestelmä edellyttää kivien halkaisemista. Samassa yhteydessä kivet myös puhdistetaan, projektijohtaja Janne Laine kertoo tiedotteessa.

Muut rakennukset puretaan, mutta Hesburger-grillin omistaja siirtää rakennuksensa toiseen paikkaan.

Turun kaupunki on myöntänyt maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamista koskevan rakennusluvan T-Park Oy:lle. Rakennusluvasta on jätetty kaksi valitusta Turun hallinto-oikeuteen, ja oikeudelta odotetaan myös kannanottoa siihen, voiko yhtiö aloittaa rakentamisen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.