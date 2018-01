Viinamäenkadulle seitsemän miljoonan päiväkotirakennus

Itäharjulla toimiva Viinamäenkadun päiväkoti saa syksyllä 2019 uuden rakennuksen. Se nousee nykyisen päiväkodin viereen samalle tontille. Valtuusto hyväksyi maanantaina kohteesta laaditun hankesuunnitelman. Hinnaksi tulee 6 969 000 euroa.

Uusi rakennus on mitoitettu yhdeksälle sisäryhmälle ja yhdelle ulkoryhmälle. Paikkoja on 230, kun nykyisessä rakennuksessa on tilaa vain 150 lapselle. Rakennusaikaisia väistötiloja ei tarvita, sillä nykyinen päiväkoti on pystyssä vielä uutta tehtäessä.