Nousiaisten epidemian syyksi epäillään norovirusta

Heli Peltoniemi

1. Norovirusta epäillään

Nousiaisissa jylläävän vatsatautiepidemian aiheuttajaksi epäillään norovirusta. Norovirus löytyi maanantaina vatsatautioireisen nousiaislaispotilaan näytteestä.

Myös saastuneen vesijohtoveden epäillään sairastuttavan ihmisiä.

– Tautiin liittyy sekä oksentelua että ripulia, eli selvät vatsatautioireet, jotka useilla menevät vuorokauden jälkeen ohi. Oksentelu saattaa olla voimakastakin. Osalla potilaista on ollut myös särkyä tai lämpöilyä, kertoo ympäristöterveydenjohtaja Kaisa Nivola.

Taudilla on hänen mukaansa vähintään kaksi eri lähdettä.

– Aivan varmasti alueella on liikkeellä myös tavallista vatsatautia, koska sairastuneita on ollut Nousiaisten Veden toiminta-alueen ulkopuolella Turkua myöten. Voi olla, että noro on syynä molemmissa vaikka lähde on eri, Nivola sanoo.

Sairastuneita on arviolta satoja.

2. Sairastuneista kerätään tietoja

Vatsatautiepidemian selvittämiseksi perusturvakuntayhtymä Akseli on ryhtynyt keräämään tietoja nousiaislaisista, maanantaina 22. tammikuuta jälkeen vatsatautioireisiin sairastuneista ihmisistä.

Ilmoituksen voi tehdä joko Maskun tai Mynämäen terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon 02 447 7500 tai 02 447 7600.

3. Hammashoitolassa varavesijärjestelmä

Nousiaisten hammashoitolan toiminta jatkuu osittain normaalisti varavesijärjestelmän avulla. Vesikriisi aiheuttaa lisätöitä esimerkiksi vanhustenhoidossa.

– Moisiokodin asiakkaista muutama on sairastunut, mutta määrä ei poikkea vuodenajan normaalista tilanteesta. Työntekijöiden työvuoroja on jouduttu järjestelemään sairastumisten vuoksi, kertoo ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine.

4. Eläintiloille työtä

Edessä oleva veden klooripitoisuuden nostaminen tulee vaikuttamaan eläintilojen, etenkin siipikarjatilojen toimintaan. Putkiston korjaustöiden edetessä klooripitoisuutta nostetaan jopa shokkikloorauksen tasolle, jotta putkisto on varmasti desinfioitu kunnolla.

– Eläimet kestävät bakteereja paljon paremmin kuin ihmiset, mutta korkea klooripitoisuus tulee aiheuttamaan ongelmia. Untuvikoille kloori voi olla kohtalokasta, joten toimenpide täytyy suunnitella yhteistyössä tilojen kanssa, Kaisa Nivola sanoo.

Tuotantoeläimiä varten vettä ei Nivolan mukaan tarvitse keittää.

– Lemmikkieläimille vesi ehkä kannattaa keittää, vaikka koirienkin suolisto kyllä kestää ihan eri lailla kuin ihmisten, Nivola sanoo.

Klooripitoisuuden lisäämisestä ja siihen liittyvistä suosituksista tiedotetaan erikseen.

5. Lisätietoa tiistaina

Vesijohtoverkosta otettiin maanantaina näytteitä yli kymmenestä kohdasta. Alustavat tulokset saadaan tiistaina puolilta päivin.

– Lauantaina otetusta näytteestä löytyi koliformisia bakteereita 11 kappaletta ja E. colia kaksi kappaletta. Ne ovat indikaattoribakteereita jotka kertovat, että jotain likavettä on päässyt verkostoon esimerkiksi joesta, ojasta tai pellolta huuhtoutumalla, kertoo Nivola.

Nousiaisten vesi tulee Maskusta, mutta putkiston omistaa Nousiaisten kunnan omistama Nousiaisten Vesi Oy. Vuotokohtia on tiettävästi kaksi, joista pienempi on paikallistettu.