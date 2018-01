Susihavainto Nousiaisissa osoittautui englanninbulldoggiemon karkuun päässeeksi pentueeksi

Vast: Rauhoittukaa jo

Kuule, kun harvempi petoyhdyshenkilökään erottaa susia muista eläimistä. Ovat peuraa, ilvestä, alaskanhuskya jne erehtyneet luulemaan sudeksi. Heillä ei kummoista koulutusta ole ja moni heistä on susivastainen. Mielestäni tuossa hommassa ei saisi olla sudenvihaajia. Luke on käynyt useasti tarkistaa petoyhdyshenkilön ilmoittamat susimäärät ja usein on kolme kertaa väitettyä vähemmän löytynyt susia. Jotkut luulevat, että monta laumaa on yhdistynyt yhdeksi laumaksi jne. Onneksi seassa on myös hyviä petoyhdyshenkilöitä.

Luke on myös jälkiä käynyt tarkistaa, mitä on väitetty sudeksi ja aika monta kertaa on ollut jonkun toisen eläimen jäljet.