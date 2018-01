Nousiaisissa korjataan mahdollista vuotopaikkaa – "sokkiklooraus" edessä

mää söin

S marketin lihapullakastiketta ja istuin ripulilla sen jälkeen . Ja yhden kerran tuli ripuli samasta kaupasta ostetusta puolisulaneesta laktoosittomasta jäätelöstä. On ollut puolimätiä muniakin myynnissä. Tää ei ollu tuolla. Jotkut tuotteet mainostaa suomesta että suomi kolmioleipää tai valmistäytepatonkia jne mutta kun oikeen tarkkaan lukee etikettiä niin onkin esim.virosta. Majoneesi aiheuttaa ripulia jos on salmonellaa raaasta munasta. Jotkut pihvitkebabit voi olla hevosenlihaa kamelia muita eläinosia eikä oo hyvää syödä kaikkea. Esim.pizzoja voi valmistaa itsekin uunin pellillä. Kastikkeesta saa hyvää kun jaksaa kypsentää pitkään. Kaupasta saattaa saada hirvenlihaa tai peuraa tai poroa. Kannattaa tutkia mistä maasta ne on ja valita suomi. Suomessa noudatetaan hygienia määräyksiä eniten. Myös voi tutkia jäätelöt ja karkit missä ne on tehty. Voi myös palauttaa huonon tuotteen liikkeeseen tai valmistajalle. Poikkeusoloihin on hyvä rakentaa vesikaivo ja soppatykkipaikka. Voi olla varalla. Nyt on muutenkin kauheeta kun huumeita ruiskitaan ihmisiin ja värillisiä huumekarkkeja syötetään. Ei saa ottaa suuhun mitään mistä ei oo varmaa.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.