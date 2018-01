Video: Vedenjakelu alkoi Nousiaisissa

voikohan

Ajatella että poraa muutaman porakaivon jonnekin lähdevesi alueelle varmuudeksi ja elukoille oman maatilojen takametsiin noin poikkeusoloja aatellenkin. Perusturvakuntayhtymä on ihan uusi nimike.Niinku ennen oli apuhoitaja sitten lähi sitten perus.Perusturva.Ihan hienoa.Perusterveydenhoito ja perusturva.Perustoimeentulo. Perus sanasta on tullut uusi hitti.Perusoikeudet perusteellisesti.Sähkökatkoilla on hyvä jos on vaihtoehtoja ja metsässä mökki missä puilla lämmittää.Puilla toimivia soppatykkejä voi käyttää hyvin sähkökatkoilla.Niitä saa köytettynä1000€.Kyllä kloori haisee useinkin vesissä ja suihkussa kun käy seiniin jää valkoista kaikkia klooria joskus kelluu juomavesilasin pinnalla. Ostetaan puolet juomavesistä pullovetenä muutenkin.Vedenpuhdistamoiltako pääsee lorahtamaan näitä bakteereja?Vuotokin tietysti on.Olkaa ny tarkkoina.Suomeen on tullut idästä sellaista väkeä että juovat kraanasta kuumaa vettä suoraan teehen.Sehän pitää keittää.Ihailevat kun kaikki on ilmaista.Vähän pitää kyllä puolustautua.Jotkut ottaa vaatteita kaupasta päälleen ja kävelee ulos.Tai ottavat jonkun päältä takin.Ei kuulkaa näin ei tehdä.Varastaminen on väärin.Koululaisten reppuja kenkiä varastavat.Lapset ei välttämättä olekaan hukannut tavaroitaan vaan joku on varastanut.On täällä laittomastikin asuvia pimeitä töitä tekeviä.Ulkomailla on tapana jopa varastaa taloja ja taloonsa sähköt pylväästä.Heittää jätevedet suoraan luontoon. Meillä suomessa kouluissa kuuluu opettaa perus asiat jo lapsille.Meillä on opetuskykyä.Perusteellisesti lisää näitä vesijakeluautoja.Poikkeusoloihin. Pestään kädet vessassa ja juodaan pullovettä. On myös rokottamattomia eläimiä koiria joten ei voi silitellä ihan kaikkia kivoja pentujakaan.Muistaka ostaa suomessa pullotettua lähdevettä.

