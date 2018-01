Kirkon kulttuuripalkinto Turun yliopiston professori emerita Kaisa Häkkiselle

Vuoden 2017 kirkon kulttuuripalkinto myönnettiin professori emerita Kaisa Häkkiselle. Palkinnon perusteluissa mainitaan muun muassa, että Häkkinen on tehnyt mittavan uran suomen kielen historian ja etymologian tutkijana. Yhtenä keskeisenä tutkimusalana on ollut Mikael Agricolan kieli. Tällöin hän on tutkinut myös reformaation alkuajan suomenkielistä liturgiaa, kuten Westhin koodeksi eli vanhinta suomenkielistä liturgista lähdettä. Perusteluissa sanotaan edelleen, että Häkkinen on myös tutkimusalansa popularisoija, mistä viimeisin esimerkiksi on yhdessä Tytti Issakaisen, Maisa Tomperin ja Pekka Rahkosen kanssa toimitettu, lapsille tarkoitettu ”A sanoi Agricola”. Lisäksi Häkkinen on merkittävällä tavalla vaikuttanut erilaisissa reformaation merkkivuoden hankkeissa. Häkkinen toimi vuosina 2011–2014 virsikirjan lisävihkon suomen kielen asiantuntijana laajentaen virsien kielellistä ilmaisua.

Kirkon kulttuuripalkinto on arvoltaan 6 000 euroa. Se on jaettu vuodesta 1992 alkaen. Palkinnon saajasta päätti työryhmä, ja palkinnon ojensi Häkkiselle arkkipiispa Kari Mäkinen.