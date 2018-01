Saastuneesta vesijohtovedestä kärsivässä Nousiaisten kunnassa veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi ja vesijohtoverkoston kloorausta jatketaan. Asiasta kertoo ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola.

Vedestä on määrä ottaa uusia näytteitä tänään, ja niistä saadaan tuloksia huomenna.

Lauantaina otetuista vesinäytteistä löytyi bakteereita, joiden epäillään aiheuttaneen kunnassa vatsatautia. Alueella on riehunut muutenkin vatsatautia, mutta Nivolan mukaan saastunut vesi on hyvin todennäköisesti aiheuttanut sairastumisia.

– On perheitä, joissa on kolme aikuista, jotka ovat sairastuneet kahden tunnin sisällä. Eihän se ole toisen tartuttamana. Kyllä se selvästi viittaa siihen, että lähteenä on saastunut ruoka tai vesi, Nivola sanoi.

STT tiedusteli eilen suljetussa Facebook-ryhmässä sairastuneiden määrää. Vastausten perusteella yli 220 ihmistä olisi kärsinyt vatsataudista. Eilisillan jälkeen ryhmässä on kerrottu noin 40 uudesta sairastumisesta.

– Sairastuneita on ennen satoja kuin kymmeniä, Nivola myönteli.

Tarkkoja tietoja ei ole, koska vatsataudin vuoksi harvoin hakeudutaan hoitoon.

Tällä hetkellä veden epäillään saastuneen jokiveden päästyä vesijohtoverkostoon korjaustöiden yhteydessä.

