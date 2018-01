Nousiaisten vesijohtovesi saastunut – sairautta hoidetaan kuten tavallista vatsatautia

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.

Jaahas ja kerropa kuka on yhteiskunta? Jos ihan vaikka Nousiaisten kunta pitäisi huolta infrastaan ja kiinteistöistään (koulut,päiväkodit, kunnantalo) niin taitaisi olla pullat paljon paremmin uunissa eikä aina jossain jotain hometta/mätää/vikaa/pöpöä tai muuta saastetta.

Vast: Mikä mättää

Täytyy mennä ainakin 30vuotta taaksepäin sieltä tämä kurjuus on alkanut. Vaikka se olikin kaikkien tiedossa että ongelmia on ei sitä edes kukaan valtaeliitin ulkopuolelta uskaltanut ottaa edes puheeksi, hajoita ja hallitse se oli se vaalimainoksen viitoittama tie ja siitä nyt maksetaan. Oliskohan nyt syytä se tunkio tutkia tarkemmin,kun tonkii niin kyllä se haisee mutta joskus se on tehtävä.