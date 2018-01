Rajut vatsaoireet johtivat vedenkeittokehotukseen Nousiaisissa

Raisa Korkki

Nousiaislaisia vaivaa raju vatsatautiepidemia. Koska kunnassa on pitkin viikkoa etsitty mystisen putkivuoden syytä, terveysviranomaiset antoivat Nousiaisten Veden jakelualueelle vedenkeittokehotuksen lauantaina.

Nousiaisten Vesi Oy ja terveysvalvontaviranomaiset käynnistivät lisäksi näytteenoton ja veden kloorauksen alueella lauantaiaamuna.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola kertoo, että vatsataudin oireet ovat rajut, joten ne sopivat hyvin norovirukseen.

– Ihmisillä on sekä oksentelua että ripulia. Osalla oireet ovat hyvin rajut, eli heillä on voimakasta oksentelua. Oli lähde mikä tahansa, tauti on ilmeisesti erittäin herkästi tarttuva, Nivola sanoo.

Yhteydenottoja terveyskeskukseen on tullut eri puolilta kuntaa.

Nivolan mukaan on epätodennäköistä, mutta mahdollista, että vatsatautiepidemia johtuisi saastuneesta vedestä. Hän muistuttaa, että vastaavanlaista tautia on ollut muuallakin kuin Nousiaisten Veden alueella.

– Koska vettä ei voi täysin sulkea pois, emme halua ottaa riskiä, vaan selvitämme asian.

Terveyskeskukseen on ottanut yhteyttä noin 3–5 vatsatautioireista päivässä. Määrä ei poikkea selvästi ajankohdan yleisestä sairastuvuudesta.

Nousiaisten vedenjakelu katkaistiin maanantai-iltana tunneiksi, että vesivuodon paikkaa voitaisiin etsiä paremmin. Kun vesi katkaistaan, ja vesijohdosta katoaa paine, on teoriassa mahdollista, että vesijohtoveden joukkoon pääsee jokivettä.

Pintavettä on voinut päästä vesijohtoveden sekaan myös runsaiden sateiden vuoksi.

Vesinäytteiden alustavat tulokset tulevat sunnuntaina. Nivola sanoo, että kloorausta ei vielä alustavien tulosten perusteella lopeteta. Jos maanantaina saatavat lopulliset tulokset ovat puhtaat, veden klooraaminen voidaan lopettaa.

Vesivuotoa ei ole tähän mennessä pystytty paikallistamaan. Vuoto alkoi jo viime vuoden puolella, ja hukkaan menevän veden määrä on kasvanut koko ajan. Tällä hetkellä vuorokaudessa katoaa 300–400 kuutiota vettä.