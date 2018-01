Yle: Toriparkkiyhtiön osakkeista maksettiin miljoona - ostaja ei vahvista

Järjetön hanke!

Toriparkki on toivottavasti menossa sinne minne se kuuluukin: Turhakkeiden ja järjettömien hankkeiden hautausmaalle. Turku on hieno kaupunki, jonka keskustaa ja sen sydäntä, kauppatoria, ei pidä tehdä parkkihalliksi.

Bisnespiirien - Vaisteen ja kumppanien - omat ja hyvin kyseenalaiset intressit eivät saa toteutua. Moneen kertaan on järkisyillä osoitettu toriparkki tarpeettomaksi.

Ikävä kyllä sen takia ei torimiljöötä ole kehitetty ja uudistettu. Se olisi voitu tehdä jo kymmenen vuotta sitten!

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.