Tunteet kuumenivat Kaarinan lukion esittelyillassa

Piirit pienet pyörivät

Kaarinan musiikinopettaja -skandaali on mitä ilmeisimmin sekoittanut puurot ja vellit. Itseensä suggeroituneen seksuaalihäirikön sekoittaminen toisen kaltoin kohdellun tilanteeseen on näköharhaa ainakin TS:n tietojen perusteella. Raskauttavaa musiikinopettajan taustoista ei ole, vain tiukkapipoisten lynkkaushalua. Ilmiömäinen taiteellinen lahjakkuus on pitänyt saada sivuraiteelle, kun vanhemmat eivät ole saaneet keskinkertaisesti lahjakkaita lapsiaan eturivissä esille. Huolestuttavaa on, että koulun johto on mukaan tukahduttamassa nuorison kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää kulttuuritoimintaa.



Mutta onhan Suomen kulttuurihistoriassa esimerkkejä ja ilmentymiä tunkkaisen ahdasmielisyyden ilmentymistä. Viitattakoon vain Aleksis kiven kohtaloon ja fiktiiviseen tulkintaan - Veijo Meren teokseen Suomen paras näyttelijä.



Muuten Varsinais-Suomen kouluelämässä olisi laajemminkin korjattavaa. Päteviä opettajia roikotetaan löysässä hirressä pari kolme vuosikymmentä, kun ei pääse alueellisen sisäpiirin suosioon: paikalliset opettajat tunkevat pätevämpien opettajien edelle, naisrehtorit suosivat valinnoissa naisia vaikka toisin olisi tarvetta, sosiaaliset mieltymykset ratkaisevat asiat "hyvien tyyppien" eduksi jne



Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.