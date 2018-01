Viikon kuvat: Volttivehje, jäiden lähtö ja junalla Kiinaan

Koonnut Johanna Käkönen

Kiina vilahtaa kahteen kertaan Viikon kuvissa. Salolainen yritys vie tuotteitaan Kiinaan junalla. Viime marraskuussa avattu junarata Kouvolasta Kiinaan on 8 000 kilometriä pitkä. Reitti kulkee Kazakstanin kautta. Konttien matka raiteilla kestää pari viikkoa.

Turussa on kuvattu kuluvalla viikolla kiinalais-suomalaista elokuvaa Iron Sky: The Ark. The Arkin pohjana on käytetty kiinalaista käsikirjoitusta, joka on sovitettu Iron Sky -maailmaan. Elokuvan kieli on pääasiassa kiina.

Ohjaaja Timo Vuorensola piti tuottaja Max Wangin Facebook-ehdotusta kiinalaiselokuvasta aluksi vitsinä, mutta huomasi myöhemmin, että Wang on alalla tunnettu tekijä.

Viikon kuvissa lunta, jäätä, uutisia ja puheenaiheita eri puolilta Varsinais-Suomea.

Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat UHKA OHI. Vedennousu Saloa halkovassa joessa saatiin pysähtymään perjantain vastaisena yönä. Samalla iso tulvariski on ohi. Perjantaiaamuna kevyenliikenteen väyliä puomitettiin joen vieressä. Vesi päässyt nousemaan niin korkealle, että se olisi uhannut kiinteistöjä. Salo siivoaa nyt jäitä rannoilta ja avaa reittiä vielä lähempänä joen suuta, jotta jäät pääsisivät eteenpäin. Uskelanjoen tulvariski nousi torstain aikana Salossa. Salossa on koettu monta uhkaavaa tulvaa. Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat OSAA SEN JO PIENIKIN. Oripään talven ensimmäinen peltoautotapahtuma keräsi reilut 30 autokuntaa jäiselle radalle viime viikonloppuna. Autojen kunnolla ei ollut niin väliä, kunhan renkaat pitivät. Onni Mäkinen kävi tarkastamassa ennen lähtöä isänsä Johannes Mäkisen renkaiden kunnon. Potkut tehtiin asiantuntijan otteella nuoresta iästä huolimatta. Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat KIERTOERITASOLIITTYMÄ LAITILAAN. Laitilan valoristeykseen valtatie 8:lle suunnitellaan kiertoeritasoliittymää. Vastaavanlainen on jo Maskussa. Uusi liittymämalli sujuvoittaisi sekä tavaran että ihmisten liikkumista. Liikennemäärät Laitilan kohdalla ovat kasvaneet sekä Turun että Rauman suuntaan. Ruuhkat taas voivat aiheuttaa riskinottoa. Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat PURON PUHDISTUS. Maakunnan kuuluisin puro, ihmislietteellä saastutettu puro Suomusjärvellä, puhdistettiin viikko sitten. Kolme miestä ja imuauto nostivat vedestä arviolta 10 kuutiota vessapaperilietettä. Salon kaupunki osti puhdistustyön Salon Imuautot Oy:ltä. Ammattilaiset arvioivat, että liete on peräisin umpisäiliöstä. Ympäristön turmelemiseen on tarvittu säiliöauto tai lietevaunu. Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat KIINALAIS-SUOMALAINEN ELOKUVA. Ohjaaja Timo Vuorensola kuvasi tällä viikolla Turussa kolmatta Iron Sky -elokuvaa. Iron Sky: The Ark tuotetaan täysimääräisesti kiinalaisella rahoituksella. Elokuvan budjetti on noin 25 miljoonaa dollaria. Suomessa otettiin käyttöön vuoden 2017 alussa av-alan tuotantokannustin. – Iron Sky: The Ark on ensimmäinen kansainvälinen elokuvatuotanto Turussa, joka on saanut kyseistä tuotantotukea, iloitsi elokuvakomissaari Teija Raninen Länsi-Suomen elokuvakomissiosta keskiviikkona Akatemiatalon salissa. Ina Virtanen, Kunnallislehti UUDET NÄKYMÄT. Alvar Aallon suunnittelemassa Paimion parantolassa vierailee viikonloppuna iso joukko tamperelaisia pian valmistuvia arkkitehtiopiskelijoita. He tekevät suunnitelmia siitä, mihin käyttötarkoitukseen parantolaa voisi tulevaisuudessa käyttää ja minkä näköistä siellä voisi olla. Merja Ryhtä, Somero-lehti VAIHTELEVAT KELIT. Janne Puotsaari tutkaili aikaisemmin tällä viikolla, kannattaako latu-uraa avata Someron Havuharjusta Hovimäkeen. Sää oli muuttumassa vesisateeksi. Luistelijoille reitti oli aurattu. Riitta Salmi, Turun Sanomat AINA ALUSSA. Rooli alkaa aina nollasta, mikä on joka kerta yhtä hauskaa ja tuskallista, yhtä mahdotonta ja mahdollista, sanoo näyttelijä Riitta Salminen. Hän kyllä tietää, sillä rooleja on kertynyt kymmenittäin 27:n Turun kaupunginteatterissa vietetyn vuoden aikana. Pitkästä urastaan ja taiteellisista ansioistaan Salminen sai myöhään lauantai-iltana Turun teatterisäätiön elämäntyöpalkinnon. Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat LEGENDAN PALUU JÄÄLLE. Uudenkaupungin jäähallissa nähdään lauantaina yksi paikallisista lajilegendoista, kun Maukka Kuusisto, 56, vahvistaa Jää-Kotkien rivejä kolmosdivarin ottelussa Tarvasjoen Urheilijoita vastaan. Kuusisto pelasi kolmissa MM-kisoissa 80-luvun lopussa ja SM-liigassa 714 peliä. Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat JUNALLA KIINAAN. Salolainen tuotantolinjavalmistaja IT-LIne aikoo lähettää ison tilausken junarahtina Kiinaan. Aiemmin lentorahtia käyttänyt yritys laskee, että rahdin maksava asiakas säästää rutkasti euroja uudella rahtaustavalla. Kiinan valtion tukema junayhteys Kouvolasta Kiinaan avattiin marraskuussa. IT-Linen linjasto pakataan neljään konttiin ja kontit 800 metriä pitkään junaan. Pääteasema on Koneen tehdas Kiinan Kunshanissa. Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat ARKKIPIISPAN SEURAAVA ASKEL. Kari Mäkisen virka-asunto ja työpaikka sijaitsevat vielä kesään saakka Turun Piispankadun varrella. Eläkevuosien koti on katsottuna niin ikään Turusta, lähes ex-arkkipiispa John Vikströmin naapurista. Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käydään helmikuun alussa. Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti ARVOITUS: mikä on kaikenikäinen, pääosin naispuolinen ja kuhisee innosta? No sehän on lastenpsykiatri Jari Sinkkosen luennon yleisö! Kasvatusalan ammattilaiset sekä itseään vanhempina kehittävät kuulijat saivat keskiviikkona Aurassa Sinkkosen luennolta paljon ajatuksia siitä, kuinka tukea lapsen itsetunnon tervettä kehittymistä. Päivi Vuorinen, Turun Sanomat VESIMYSTEERI. Nousiaisten mystistä vesivuotoa paikallistettiin viime viikonloppuna ja alkuviikolla. Koko kunnan alueelta katkaistiin vedet maanantai-iltana, jotta Maskuntien liepeillä olevaan päävesilinjaan saataisiin asennettua uusi sulkuventtiili. Nuppulan päiväkodin lähistöllä päästettiin tyhjäksi vedestä noin 1,5 kilometrin pituinen runkolinja, jotta mahdollista vuotokohtaa päästäisiin etsimään. Villinä korttina myös Mynämäen Suunnistajat -52 osallistuivat putkivuoden paikantamistalkoisiin. Kahdentoista hengen urheiluporukka haravoi Nousiaisten aluetta noin kahdenkymmenen kilometrin kokoiselta alueelta. Vuotokohta on edelleen arvoitus. Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti UUTEEN PESÄKOLOON. Kaarinan kirjastokettu johdatti lapset uuteen pesäkoloonsa uuteen Kaarina-taloon. Leo Lempiäinen, Pihla Heimo, Julius, Hertta, Jesse, Aino ja Diart Peci innostuivat ketun virailusta.

Viikon kuvat -sarjassa mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.

Juttua päivitetty kello 15.02: Kouvolasta Kiinaan kulkevan ratayhteyden pituudesta oli pudonnut yksi nolla. Pituutta on 8 000, ei 800 kilometriä.