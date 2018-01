Sää lauhtuu – länsiosassa päivän ylimmät lämpötilat voivat nousta kuuteen plusasteeseen

Sää lauhtuu tänään ja ajokeli on monin paikoin huono. Liikenneviraston mukaan ajokeli on huono koko maassa lukuunottamatta Lounais- ja Länsi-Suomea sään lauhtumisen ja jäätävien sateiden vuoksi.

Heinolassa kymmentä koululaista kuljettanut bussi luisteli jäiseltä tieltä ojaan. Bussi pysyi pystyssä eikä kukaan loukkaantunut.

Keli on myös jalankulkijoille vaarallinen osassa maata, kun lumen ja jään päälle sataa vettä.

Maan länsiosassa päivän ylimmät lämpötilat voivat nousta jopa kuuteen plusasteeseen. Sää voi olla pilvinen ja myös vesisateita voi olla luvassa.

Maan itäosassa on myös pilvistä ja sadetta voi tulla sekä vetenä, lumena että räntänä. Lisäksi sää saattaa olla sumuinen. Maan itäosassa lämpötilat ovat yhden ja neljän plusasteen välillä. Maan pohjoisosassa on pilvistä ja monin paikoin lumisadetta, joka on paikoin runsasta.

Ympäri Suomea tuuli on tänään kohtalaista tai navakkaa.