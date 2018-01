ÅU: Åbo Akademissa väitöskirjaa tekevää naista syytetään professorin pahoinpitelystä

Rajua

Onpa rajua keskustelua väitöskirjan työstämisestä .Ko. opinnäyte on hyvin työläs, ja saattaa muistuttaa likipitäen omaa lasta. Eipä sitä kestä sitten arvostelua kuulla oman lapsosensa suhteen. Professorin työhön kuuluu ohjata väitöskirjan tekijää, joten hänen on velvollisuus puuttua, jos kirja on vielä keskeneräinen. Tässä on tainnut kolahtaa väitöskirjan tekijän narsismiin oikein pahemman kerran. Toivottavasti väitös saa onnellisen lopun, ja kolhut sovitetaan oikeuden päätöksellä.

