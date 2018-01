Kaukolämpöputki repesi Naantalissa – korjaus kestää yöhön

Kaukolämpöputken katkeaminen romahdutti keskiviikkoaamuna paineet hetkeksi koko Naantalin keskustan alueelta. Vuotokohta onnistuttiin kuitenkin eristämään nopeasti venttiileillä.

Kaukolämmöttä on nyt Naantalin Väinölän ja Maijamäen alue. Turku Energian valvomon tiedon mukaan korjaus kestää arvolta iltakymmeneen. Ilman kaukolämpöä on valvomon mukaan yhä noin 30 taloutta. Keskustassa vuoto ei valvomon käsityksen mukaan ehtinyt edes jäähdyttää taloja, etenkin kun ilman lämpötila on noussut päivän mittaan noussut.

Kukaan ei tiettävästi ole loukkaantunut putken revetessä. 25 senttiä paksusta putkesta on aluksi vapautunut hallitsemattomasti hyvin kuumaa vettä.

Kaukolämpöverkon vuodot tunnistaa siitä, että käytettävä vesi on vihreäksi värjättyä.