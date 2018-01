SSS: Hyperloop One miettii Saloon ohjelmistokehitysyksikköä

Huippunopeaa Hyperloop-yhteyttä suunnitteleva Hyperloop One Virgin -yhtiö harkitsee ohjelmistokehitysyksikön perustamista Saloon, kertoo Salon Seudun Sanomat.

Yhtiön edustajat keskustelivat lehden tietojen mukaan Salon kaupungin johdon kanssa asiasta keskiviikkona ja tutustuivat IoT Parkin tiloihin entisessä Nokian kiinteistössä.

Yksikkö sijoittuisi toteutuessaan kampuksen alueelle.

Salon kaupunginjohtajan Lauri Innan mukaan Hyperloop One on kiinnostunut ”pienen, mutta kasvavan yksikön” perustamisesta Suomeen. Salosta yhtiö on kiinnostunut, koska kaupungissa on Nokian ja Microsoftin jäljiltä ohjelmisto-osaamista.

Innan mukaan keskiviikon palaverissa ei tehty päätöksiä eikä annettu lupauksia kummaltakaan puolelta.

Saloa on jo pitkään väläytelty hyperloop-testiradan ja innovaatiokeskuksen näyttämönä. Salon kaupunki on saanut Tekesiltä tukea Hyperloop-testiradan perustamisen mahdollisuuksia tutkivaan työhön. Myös Salon kaupunki on tukenut hanketta.

Hyperloopin ja Salon edustajien tapaamisesta kertoo myös Yle.