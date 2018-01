Kymmenet taloyhtiöt kieltäneet parveketupakoinnin – Turku kärkipäässä

Ainakin 76 kerros- tai rivitaloyhtiötä on kieltänyt tupakoinnin huoneistoparvekkeilla tai -pihoilla viranomaisen päätöksellä, kertoo Kiinteistöliitto. Eniten kieltopäätöksiä on tehty suurissa kaupungeissa. Helsingissä kieltoja on 15, Tampereen seudulla 11, Turussa 9 ja Kuopiossa 6. Sen sijaan Kainuussa ei ole kartoituksen mukaan vireillä yhtään hakemusta.

Jo voimaan tulleiden kieltojen lisäksi viranomaisilla on parhaillaan käsiteltävänä yli 60 tupakointikieltohakemusta eri puolilla maata, liitto kertoo.

Liiton alueelliset jäsenyhdistykset kartoittivat viranomaisten tekemiä tupakointikieltopäätöksiä. Luvut ovat suuntaa antavia, sillä selvitys ei kata kaikkia paikkakuntia.

– Tupakointikieltopäätösten määrä on jäänyt viime vuonna maltilliseksi, kuten ennakoimmekin. Moni taloyhtiö on päättänyt jäädä seuraamaan tilannetta ja sitä, että oman kunnan viranomaiselta saadaan tietoa prosessin sujuvuudesta ja hintatasosta, sanoo Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli tiedotteessa.

Taloyhtiöt voivat hakea tupakointikieltoa paikalliselta viranomaiselta, jos yhtiökokouksen enemmistö kannattaa sitä. Lakia on voinut soveltaa tammikuusta 2017 lähtien.

Kiellon viranomaiskäsittelyn hinta on vaihdellut paikkakunnittain noin 500–1 500 euron välillä, liitto kertoo. Kustannuksia tulee muun muassa muun muassa viranomaiskäsittelystä, isännöinnin perimästä palkkiosta, yhtiökokouskustannuksista sekä käräjäoikeuden antamasta lainvoimaisuustodistuksesta.

– On suositeltavaa, että taloyhtiö ottaa yhteyttä asiaa paikkakunnalla hoitavaan viranomaiseen jo ennen tupakointikiellon hakuprosessin aloittamista. Etukäteisvalmistelu vähentää tupakointikiellosta koituvia kustannuksia ja nopeuttaa hakemuksen viranomaiskäsittelyä, Hupli neuvoo.

