Kaupunginhallitus vaatii lisää nurmikkoa Linnankadun katoille

Jari Heino

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasen (sd) hioma kompromissiesitys kuukausitolkulla jatkuneeseen viherkattokiistaan sai enemmistön maanantaina kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus päätti äänin 8–6 esittää valtuustolle ratkaisua, jonka mukaan osalle Turku Energian korttelin tulevista kerrostaloista sälytetään viherkattovelvoite. Muiden kohdalla tyydytään suositukseen.

Hallituksen pöydällä lepäsi kaupunginjohtaja Minna Arven (kok) esitys, jonka mukaan kaikkiin korttelin asuin- ja liiketaloihin vain suositellaan viherkattoa. Viherkatto olisi pakollinen ainoastaan Amiraalistonkadun varrelle tulevaan pysäköintilaitokseen.

Virtanen jakoi jo viikko sitten hallituksen jäsenille kompromissimallin, jonka mukaan pakollisuus koskisi pysäköintitalon lisäksi kolmea seitsenkerroksista- ja yhtä kaksikerroksista rakennusalaa Linnankadun ja Stedingkinkadun varrella. Kolme seitsenkerroksista asuin- ja liiketaloa sekä yksi kuusikerroksinen talo korttelin alueella jäisivät suosituksen varaan.

Maanantain kokouksessa vihreiden Mikaela Sundqvist esitti Virtasen mallin hyväksymistä. Taakse tulivat vihreiden lisäksi Sdp ja Vasemmistoliitto eli yhteensä kahdeksan päättäjää. Kokoomuksen, Perussuomalaisten ja Rkp:n kuusikko jäi kannattamaan Arven listaesitystä.

Seuraava erä otellaan valtuustossa ensi maanantaina, kun Turku Energian korttelin asemakaavaesitys tuodaan lopulliseen käsittelyyn.

Turun päättäjät ovat järjestäneet viherkattoasiasta jo tukun äänestyksiä kaavaesityksen eri käsittelyvaiheissa. Valtuustolle tehty esitys tarkoittaisi käytännössä sitä, että Turun vuokrataloyhtiön TVT Asunnot Oy:n korttelin keskelle mahdollisesti toteuttamat kolme taloa selviäisivät suosituksella.

TVT Asunnot on suhtautunut velvoitteeseen nihkeästi. Sen mukaan viherkattomääräys on ristiriidassa kohtuuhintaisen, valtion pitkäaikaisella korkotuella toteutettavan kaupungin vuokra-asuntotuotannon kanssa. Kustannusten lisäksi yhtiötä arveluttavat vähäiset kokemukset viherkatoista. Myös kaupunginjohtaja Arve on aprikoinut, että viherkattojen toteutus saattaa aiheuttaa ARA-hinnan ylityksen.

Turku Energian asemakaavaesityksen pääsisältönä on seitsemän korkean kerrostalon ja yhden matalamman talon tulo Turku Energian naapuriin. Asuntoja rakennettaisiin yli 500 ihmiselle. Energiayhtiön toiminnoista paikalla säilyisivät sähköasema, varavoimala ja mahdollisesti toimisto. Linnankadun voimalakokonaisuus säilyy, samoin entiset raitiotiehallit.

Uudet kerrostalot nousisivat korttelin sisäosiin sekä Linnankadun, Stedingkinkadun ja Amiraalistonkadun varrelle. Uudisrakennusoikeus olisi 22 580 kerrosalaneliötä.

Vasemmistoliitto on koko kaavakiistan ajan pitänyt Amiraalistonkadun varrelle suunniteltavaa pysäköintitaloa liian korkeana. Jaakko Lindfors (vas) esittikin maanantaina kaupunginhallituksessa kaavaesityksen palauttamista uuteen valmisteluun, jotta taloa madallettaisiin kuudesta kerroksesta kolmeen. Loput autopaikoista rakennettaisiin maan tai pihakannen alle. Palautusesitys kaatui äänin 12–2.