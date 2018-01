Mystinen vuoto katkoo vedet Nousiaisista

Hanne Yli-Parkas

Nousiaisten vesihuoltolaitostakin hämmentävä vesivuoto katkaisee vedet koko kunnan alueelta maanantai-iltana.

Jossain kunnan alueella linjastossa on vuotokohta, jota ei ole vielä onnistuttu paikantamaan. Käytännössä vettä valuu tietylle linjalle silloinkin, kun kaikki oikeat venttiilit ovat suljettuina.

– Se oli pienoinen yllätys. Laitoimme perjantaina kaikki venttiilit kiinni, mutta tälle linjalle kuitenkin tuli vettä, vaikka tietokoneen ja kuvien mukaan sitä ei pitäisi mistään päästä. Tyhjensimmekin linjaston, ja vettä vain tuli, kuvailee vesihuoltomies Reima Sjöroos.

Perjantaina huoltoväki yritti asentaa Maskuntien liepeillä olevaan päälinjaan uutta sulkuventtiiliä, mutta työt täytyi keskeyttää, kun vedentulo loppui kuntalaisilta äkisti. Valpperin Sipilän pumppaamo ei riittänyt tuottamaan tarpeeksi vettä.

– Hommat menivät päinvastoin kuin suunnittelimme. Muilta loppui vesi, mutta ei meidän sulkemastamme linjasta, Sjöroos harmittelee.

Maanantaina mysteeriä yritetään selvittää uudelleen. Illalla suljetaan aiempaa enemmän venttiilejä, jotta varmistuisi, mitä kautta vesi pääsee kiertämään. Paineiden laskua tarkkaillaan vesipostin avulla.

Kunta on pyytänyt myös asukkaita auttamaan ongelman selvittämissä. Jos kuntalainen havaitsee esimerkiksi vettä maastossa sellaisessa paikassa, jossa sitä aikaisemmin ei ole ollut, siitä pyydetään ilmoittamaan vesihuoltoon.

Sjöroosin mukaan perjantaina vesihuoltolaitos sai yhden vinkin, mutta sekin osoittautui van ojan päälle jäätyneeksi vedeksi.

– Se tässä ihmeellistä onkin. Nyt kun on ollut niin kuivaa, niin tällaisten vesimäärien pitäisi nousta jo pinnalle näkymään.

Sjöroosin mukaan maanantaisen vesikatkon kestoa on toistaiseksi vaikea arvioida. Osa kuntalaisista on pohtinut, voisiko katkon ajoittaa myöhempään iltaan. Katkon aloitusaikaa säätelee kuitenkin muun muassa se, että vedensyöttö on saatava takaisin päälle aamuyöstä. Siksi työt aloitetaan varmuuden vuoksi jo iltakuudelta, jotta ongelman selvittämiselle olisi riittävästi aikaa.

Katkon ajaksi kunta avaa vesijakelupisteen osoitteessa Maskuntie 79.