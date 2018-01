Punaisia päin ajanut ja pyöräilijään törmännyt bussikuski määrätty ajokieltoon

Laki ei ole oikeassa

Laissa on selkeä virhe joka tulisi korjata. Ei ole mitään järkeä eritella samaa väylää käyttävää sen mukaan millä hän kulkee. Vai sopisiko että jatkossa bemarit väistää aivan kaikkia vaikka olisi vihreä?



Tai mikä erottaa pyörätuolin ja pyörän? Molemmissa on kaksi isoa ilmatäytteistä pyörää. Ehkä pyörätuolistakin tulee nousta ja taluttaa se suojatien yli tai muuten väistää muita?



Laki on ainoastaan pyöräiliöiden kyykyttämistä ja autoilijan valta-aseman pönkittämistä varten. Jos Suomessa halutaan näyttää ulkomaille joltain muulta kuin takapajulalta niin muutos on tehtävä. Tulevaisuus on kuitenkin pyörälijän ja kävelijän.

