"Tiet ovat nyt todella liukkaita" – ulosajoja Salossa, Turussa, Paimiossa ja ysitien alussa

Rekkakuski menetti ajoneuvonsa hallinnan ykköstiellä varhain perjantaina aamuyöstä hieman yhden jälkeen. Rekka ajautui tieltä Salon kohdalla. Kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa, vaan odotti paikan päällä rauhassa hinausauton tuloa.

Päivystävän palomestarin mukaan tie oli liukas.

Ysitiellä sattui puolestaan Turussa tarkemmin Saramäen kohdalla liikenneonnettomuus aamulla ennen kello kuutta, kun Tampereen suuntaan ajanut kuski ajoi ulos tieltä. Ambulanssi kävi tarkistamassa kuskin kunnon.

Varsinais-Suomessa on ollut torstaista alkaen runsaasti ulosajoa. Päivystävä palomestari laski perjantaiaamuna, että vuorokauden sisällä pelastuslaitos on saanut hälytyksiä yli kymmenestä ulosajosta. Niitä on ollut Halikossa, Salossa ja ysitien Turun puoleisessa päässä.

Myös Paimiossa Tammisillan liittymän lähellä ajoi yksi henkilöauto ulos ja törmäsi moottoritien aitaan. Auton kuljettaja ei loukkaantunut.

Ulosajon vuoksi moottoritien toinen kaista Turkua päin ajettaessa oli hetken pois käytöstä. Liikenne jonoutui moottoritiellä.

– Tiet ovat todella liukkaita nyt. Pakkasta on niin paljon, että suolaa ei voida levittää, kertoo päivystävä palomestari Olli Högmander.