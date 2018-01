Kaksi lasta sairaalaan kolarista Aurassa

Kaikkiaan viisi ihmistä loukkaantui kahden henkilöauton kolarissa Aurassa tänään torstaina iltapäivällä. Sairaalahoitoa tarvitsivat kaikki kolarissa osallisina olleet. Päivystävä palomestari Iina Virnes kertoo, että autoissa matkusti kolme aikuista ja kaksi alaikäistä lasta. Toisen auton kuljettaja jouduttiin irrottamaan romuttuneesta autostaan.

Onnettomuus tapahtui tiellä 9 Järvenojan kohdalla. Palomestarin mukaan onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä. Molemmat autot ovat vaurioituneet pahimmin keulastaan, mikä viittaa nokkakolariin. Tie on onnettomuuspaikalla paikoin liukas, mutta näkyvyys on hyvä.

Tie jouduttiin sulkemaan onnettomuuden raivaustöiden ajaksi noin kahdeksi tunniksi. Kello 16 jälkeen tilanne oli ohi.