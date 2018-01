Viikon kuvat: Puro täynnä kakkaa, kuuden lapsen perhe ja pieni merenneito

TUULI KULJETTAA. Viking Grace on tuotu Turun korjaustelakalle kahdeksi viikoksi. Aluksella valmistellaan huhtikuussa asennettavaa roottoripurjetta. Varsinaiseen asennukseen on varattu huhtikuussa vain kolme päivää, joten kaiken täytyy olla hyvin valmisteltu siihen mennessä. Viking Grace on maailman ensimmäinen matkustajalaiva, johon asennetaan tuulivoimaa hyödyntävä roottoripurje.

KÄNNYKKÄTALOSTA TULI OPISKELIJOIDEN KOTI. Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikkö aloitti maanantaina uudessa opinahjossa, Salo IoT Campuksella Nokian ja Microsoftin vanhoissa tiloissa. Kiila-rakennuksen sydän on avara atrium, joka toimii myös opiskelijoiden oleskelu-, kirjasto- ja työtilana. Salon yksikössä on 850 opiskelijaa ja nelisenkymmentä työntekijää.

Lennart Holmberg, Turun Sanomat

HISTORIALLISIA JÄLKIÄ. Turun museokeskuksen kaupunkiarkeologi Tanja Ratilaisen kädessä viuhuu lumiharja. Sillä hän pyyhkii Ruissalon Saaronniemen pohjoisrannan kallioita, joilta avautuu hieno näkymä merelle ja läheiselle Kukkarokivelle. Lumen alta paljastuu kallioon hakattu ympyräkuvio, jonka Timo Saarinen viime viikolla havaitsi samoilla kallioilla kävellessään. Jatulintarhamaisen ympyräkuvion viereen on hakattu myös hannunvaakunoita. – Ei tätä ihan lähiaikoina ole tehty, sillä tässä päällä kasvaa tällaista hidaskasvuista jäkälää. Ikää on vaikeaa arvioida, mutta kyllä tämä hyvinkin sata vuotta vanha voi olla. Tämä kohta on ollut veden alla ehkä 300 vuotta sitten, joten se on karkea arvio ajallisesta takarajasta, Ratilainen sanoo.