Upporikas sveitsiläissäätiö korjaisi Tuomiokirkon mystiset silkkiliinat ilmaiseksi – suunnitelma peruttiin viime hetkellä

Upporikas sveitsiläinen säätiö on lupautunut konservoimaan kolme Turun tuomiokirkon silkkireliikkiä ilmaiseksi. Kyseessä on tuhansien eurojen arvoinen tarjous maailman parhaimpiin kuuluvalta keskiaikaisten esineiden käsittelyyn erikoistuneelta laitokselta. Entisöintimatkasta on kuitenkin tulossa odotettua mutkikkaampi.

Esitys silkkiliinojen lähettämisestä Sveitsiin piti käsitellä keskiviikkoiltana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkoneuvostossa. Esitys vedettiin kuitenkin viime hetkillä pois listalta.

Konservaattori Aki Arponen kertoo, että suunnitelmat joudutaan tekemään uusiksi. Silkkiliinat oli tarkoitus lähettää Sveitsiin jo tässä kuussa, mutta se ei onnistu. Liinojen piti kulkea Sveitsiin Arposen mukana tämän lähtiessä työmatkalle Ranskan Lyoniin. Seurakuntayhtymä olisi näin ollen joutunut maksamaan vain liinojen paluumatkan ja vakuutukset.

Valmistelujen aikana kuitenkin kävi ilmi, että liinojen koko saattaa entisöinnin myötä kasvaa. Lisäksi niille pitää varata iskunkestävä laatikko. Tämän vuoksi liinat tuskin mahtuisivat tavallisten matkatavaroiden mukaan. Ne on lähetettävä omassa laatikossaan erikoisrahtina.

– Lisäksi Finnairilta kerrottiin, että heillä on Euroopan lennoilla täysi rahtikielto helmikuussa, Arponen harmittelee.

Hänen mukaansa mittaamattoman arvokkaat liinat on edelleen tarkoitus lähettää Sveitsiin. Aikataulu ja budjetti pitää suunnitella uusiksi.

Arponen kertoo, että Tuomiokirkon silkkiliinat ovat ainutlaatuisia muinaismuistoja. Ne ovat peräisin 1200- ja 1300-luvuilta. Kahta liinoista on käytetty taulujen suojina. Kolmas on niistä kaikkein erikoisin. Se on ajoitettu 1300-luvun vaihteeseen. Liinaa on käytetty luunkappaleista kootun ihmiskallorakennelman suojana. Tutkijat olettavat, että liinalla on suojeltu nimenomaan piispa Henrikin kalloa. Liina koostuu kolmesta osasta: kahdesta silkkiliinasta ja yhdestä pellavakankaasta. Siihen on kirjailtu langoilla marttyyrikuolemaa esittävä kuva. Yksi liinan silkkiosista on pystytty määrittämään kiinalaiseksi.

Sen enempää liinojen tarinasta ei tiedetä.

Liinojen konservointi nousi esiin, kun Arponen pari vuotta sitten vieraili sveitsiläissäätiössä. Säätiön johtaja kiinnostui poikkeuksellisen harvinaisista liinoista ja tarjoutui ottamaan ne käsittelyyn ilmaiseksi.

–Raha on heillä sellainen asia, josta ei tarvitse keskustella. Sitä on käsittääkseni siellä aika paljon. Säätiö on vanhan tekstiilisuvun perustama, Arponen kuvailee.

Työ tehtäisiin säätiön Sveitsin Riggisbergissä sijaitseva tekstiilitutkimuksen ja konservointialan laitoksessa.

– Konservoinnissa silkkiä pystytään vahvistamaan laittamalla uutta silkkiä sen tueksi. Menetelmiä on useita. Esimerkiksi lämpökäsittelyllä silkki voidaan liittää uuteen kankaaseen siten, että se on myös irrotettavissa siitä, Arponen kertoo.

Silkkiliinoja entisöitiin 1920-luvulla. 1940-luvulla liinoja avattiin tutkittavaksi ja tuolloin niiden palautus entiseen asuunsa tehtiin huonosti. Silkkiin tehtyjen kuvioiden tukirakenteita ei palautettu entiseen asuunsa ja kuviot jäivät kasaan, Arponen selittää. Tämä virhe on nyt tarkoitus korjata.

Alkuperäisessä budjettiesityksessä liinojen konservointimatkaan oli varattu muutama sata euroa. Arposen mukaan lopullinen budjetti pysyy edelleen satasissa. Rahtimaksun lisäksi kuluja syntyy siitä, että liinat tarvitsevat saattajan.

– Kustannukset ovat edelleen seurakuntayhtymälle hyvin edullisia, kun otetaan huomioon, että monien viikkojen työ tehdään Sveitsissä ilmaiseksi, Arponen sanoo.

Hän toivoo, että liinat pääsevät matkaan vielä tämän vuoden puolella. Säätiö on myös ilmoittanut, että se ei aio konservoinnin etenemisen suhteen sitoutua mihinkään aikatauluun.

Klo 17.30 korjattu ja täydennetty alkuperäistä tekstiä: Sveitsiin ei lähetetä luita, kuten artikkelissa alunperin väitettiin. Lisäksi esitys reliikkien lähettämisestä on vedetty pois kirkkoneuvostosta.

Lue myös:

Tutkijat janoavat lisätietoja Tuomiokirkon reliikeistä