Poliisi epäilee bussikuskia syylliseksi Länsikeskuksen turmaan

Vast: oliskohan lyhyet yöunet syynä

Aina ei ole kyse kuskin elämäntavoista jos unet jäävät lyhyiksi. Lain vaatima vähimmäislepoaika ei ole samaa kuin on tavallista päivätyötä tekevillä. Sopii pohtia, paljonko ehtii nukkua kun kahden työvuoron väli on esimerkiksi kymmenen tuntia esim., 21.00 - 07.00 ja ja tähän lepoaikaan kuulu-vat työmatkat, ehkä tunti suuntaansa Ja mistäpä löytyy fakiiri, joka saa unenpäästä kiinni samassa siunaamassa kun on kotona. Ja saattaa olla, että perheelläkin on jotain puhuttavaa ja aamulla on noustava riittävän aikaisin, että ehtii hoitaa aamutoimet, kulkea työpaikalle ja mahdollisesti vielä sinne, missä on oman työvuoron alku. Se ei aina ole varikolla. Lisäksi epäsäännöllinen työaika kuormittaa ihmistä eri tavoin kuin säännöllinen päivätyö. Lisäksi elintoiminnot häiriintyvät usein epäsäännöllisen ruokailurytmin takia. Tämä huomautus siksi, ettei kuski tulisi turhaan leimatuksi. Laki sallii myös joissakin tapauksissa lepoajan lyhentämisen seitsemään tuntiin. Se on kuitenkin laillista ja useimmiten toimivaa..