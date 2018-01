Tapio Rintala jatkaa MTK-Varsinais-Suomen puheenjohtajana

MTK-Varsinais-Suomen johtokunta valitsi maanantaina puheenjohtajistonsa vuodelle 2018. MTK-Varsinais-Suomen johtokuntaan kuuluu yhteensä 12 liiton yleisen kokouksen valitsemaa jäsentä. Puheenjohtaja valitaan näiden keskuudesta vuosittain.

Liiton puheenjohtajana jatkaa Tapio Rintala Pöytyän Yläneen MTK-yhdistyksestä ja varapuheenjohtajana niin ikään jatkaa Ari-Pekka Kirjonen Salon MTK-Perttelin yhdistyksestä.

Johtokunnan työvaliokunnassa jatkavat heidän lisäkseen Tuomas Levomäki Loimaalta ja Kalle Vähä-Piikkiö Ruskolta.

Rintala on luomulampaanlihan tuottaja, Kirjosen tilalla viljellään pääasiassa viljaa. Viljantuotanto on pääosassa Vähä-Piikkiön tilalla, mutta Levomäen tilalla on viljantuotannon lisäksi sikataloutta.