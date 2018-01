Syytteitä epäasiallisesta käytöksestä oppilaita kohtaan myös Kaarinassa

Turun kouluissa seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä syytetty opettaja on kutsuttu sivistystoimen järjestämään kuulemistilaisuuteen Kaarinassa. Kymmenkunta oppilasta on lähettänyt Kaarinan kaupungille kirjeen, jossa he kertovat opettajan käyttäytyneen epäasiallisesti.